V EU od petka veljajo covidna potrdila iz Turčije, Ukrajine in Severne Makedonije

"Veseli me, da se seznam držav, ki uvajajo sistem na podlagi evropskega digitalnega covidnega potrdila, postopoma daljša in postavljamo več mednarodnih standardov," je dejal evropski komisar za pravosodje Dider Reynders.

Ta sistem bo po njegovem prepričanju pripomogel k varnejšem potovanju zunaj meja. Digitalno covidno potrdilo omogoča vpogled, ali je oseba v celoti cepljena s cepivi, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA), je prebolela covid-19 ali pa ima negativni izvid na novi koronavirus. EU ima dogovor o priznavanju potrdil že s Švico.

V EU so doslej odobrili štiri cepiva družb Pfizer, AstraZeneca, Moderna in Johnson & Johnson. Države, ki sedaj vstopajo v sistem medsebojnega priznavanja potrdil, pa cepijo tudi z drugimi cepivi. V Ukrajini so med drugim odobrili še kitajsko cepivo Sinovac, v Turčiji in Severni Makedoniji pa kitajsko cepivo Sinopharm in ruski Sputnik V.