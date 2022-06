V EU od sredine leta 2024 enoten polnilec elektronskih naprav

Evropski poslanci in predstavniki držav članic EU verjamejo, da bo standardni polnilec za vse elektronske naprave – poleg telefonov med drugim za tablične računalnike, elektronske bralnike, digitalne fotoaparate, slušalke, ročne konzole za videoigre in prenosne zvočnike – zmanjšal količino e-odpadkov. V Applu se s tem ne strinjajo, saj da bo v resnici okrnil inovativnost in na koncu povzročil še več onesnaževanja.

Glede na to, da EU šteje 450 milijonov prebivalcev in je dom bogatih potrošnikov, bi lahko uvedba polnilca z vhodom USB-C pomembno vplivala na trg pametnih telefonov in naprav na globalni ravni. "Nova zakonodaja bo olajšala življenja evropskih potrošnikov in bo bolj prijazna okolju," je spremembe pospremil eden od pogajalcev, evropski poslanec Andrej Kovačev. "Čas je, da naredimo konec kupu kablov, ki jih imamo vsi v predalih, in prihranimo okoli 11.000 ton elektronskih odpadkov letno," je menil.