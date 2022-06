V EU odobrili uporabo gensko spremenjene koruze za živila in krmo

Ta gensko spremenjena koruza je bila dosežena Bruslja, ki temelji na strogem postopku odobritve, ki zagotavlja visoko raven zaščite zdravja ljudi in živali ter okolice. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je podala pozitivno znanstveno oceno in je pripravljena, da je ta gensko spremenjena organizacija (GSO) enako varna kot njeni konvencionalni kolegi.

Navedli so, da po glasovanju v Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo in poznejšem odboru za pritožbe države članice niso dosegle kvalificirane večine za odobritev ali zavrnitev koruze.

Odobritev velja deset let za vse izdelke, proizvedene iz tega GSO, bodo pa veljala stroga pravila EU o označevanju in sledljivosti, so še pojasnili.