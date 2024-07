'V EU ostajajo določene skrbi na področjih neodvisnosti pravosodja in javnih medijev'

V primerjavi z letom 2020, ko so objavili prvo poročilo o vladavini prava, so države članice in EU kot celota veliko bolje opremljene za zaznavanje, preprečevanje in naslavljanje izzivov na področju vladavine prava, menijo v Bruslju. To po njihovih navedbah prispeva k večji odpornosti evropskih demokracij in medsebojnemu zaupanju znotraj unije.

Komisija od leta 2022 v okviru poročila objavlja tudi priporočila članicam, kako izboljšati stanje. Kot je danes na novinarski konferenci v Bruslju povedala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za preglednost in vrednote, Vera Jourova, so članice v celoti ali deloma naslovile 68 odstotkov priporočil, podanih v lanskem poročilu. V obdobju med julijem 2022 in julijem 2023 so naslovile 65 odstotkov priporočil, je dejala.