V EU razburjajo leti s 'praznimi' letali

Znižane kvote so bile uvedene marca lani kot odziv na težak položaj letalskih družb, potem ko je zaradi pandemije v Evropi upadlo število potnikov. Evropska komisija je decembra lani sicer sporočila, da bo 50-odstotna raven v letošnji poletni sezoni dvignjena na 64 odstotkov.

Belgijska vlada je komisijo že pozvala, naj znova razmisli o pravilih glede uporabe slotov. Minister za mobilnost Georges Gilkinet je na evropsko komisarko za promet Adino Valean naslovil pismo, v katerem je opozoril, da so pravila z ekonomskega in ekološkega vidika nerazumljiva in v nasprotju s cilji podnebne nevtralnosti EU. Minister je pozval k omilitvi pravil glede slotov in k zagotovitvi večje prilagodljivosti za letalske prevoznike pri organizaciji letov.

Pri komisiji so v sredo pojasnili, da se "zmanjšano povpraševanje potrošnikov že odraža v precej znižani stopnji 50 odstotkov v primerjavi z običajno 80-odstotno stopnjo uporabe". "Komisija pričakuje, da bodo opravljeni leti sledili povpraševanju potnikov in državljanom nudili prepotrebno stalno povezljivost po zraku," je povedal njen govorec.