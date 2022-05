EU še brez dogovora o sankcijah proti Rusiji: embargo le za nafto, uvoženo po morju?

Da bi prišli do dogovora, je Evropska komisija po navedbah virov pri EU v soboto predlagala, da bi embargo uvedli zgolj za rusko surovo nafto, ki jo uvozijo po morju. Tista, ki v EU priteče po naftovodih, pa bi bila iz sankcij izvzeta, kar je zahtevala Madžarska.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v začetku maja v Evropskem parlamentu predlagala postopno uvedbo prepovedi uvoza vse nafte iz Rusije. Za surovo nafto je komisija predlagala šestmesečno prehodno obdobje, za naftne derivate pa bi se to po prvotnem predlogu izteklo konec leta. Temu že vse od predstavitve najostreje nasprotuje Madžarska, ki je močno odvisna od ruske nafte.

Viri iz kroga blizu komisije so medtem navedli, da je trenutno na mizi predlog, ki vključuje popolno prepoved uvoza nafte, ki jo države uvozijo po morju. Uvedli bi jo postopoma do konca leta. Izjema bi medtem veljala za nafto, ki prihaja po naftovodu Družba, so navedli viri.

O tem bo na kratko obveščen vrh EU, ki se bo začel v ponedeljek. V ospredju dvodnevnega izrednega zasedanja voditeljev bodo sicer nadaljnja pomoč Ukrajini, energetika, prehranska varnost in obramba.

Dogovor o sankcijah na ravni stalnih predstavnikov članic pri EU je po besedah virov blizu komisije pričakovati prihodnji teden.