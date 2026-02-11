Naslovnica
Tujina

V Europolovi akciji zasegli 1,2 milijarde ponarejenih bankovcev

Haag, 11. 02. 2026 10.02 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
STA M.S.
Zaseg ponarejenih bankovcev

Organi pregona iz 18 držav so v operaciji DECOY III, ki jo je usklajeval Europol pod vodstvom Avstrije, Portugalske in Španije, zasegli za približno 1,2 milijarde evrov ponarejenih bankovcev in kovancev. Več kot 90 odstotkov jih je bilo povezanih s pošiljkami iz Kitajske, so sporočili iz Europola.

Skupna akcija carinikov in policistov je bila osredotočena na kriminalne mreže, ki ponarejen denar distribuirajo prek poštnih storitev.

Samo romunski pristojni organi so v njej prestregli več kot 4,8 milijona ponarejenih evrskih bankovcev. Vdrli so namreč v skladišče, v katerem je bilo shranjenih več kot 223.000 ponarejenih bankovcev, poslanih iz Kitajske.

Na Portugalskem, v Veliki Britaniji in ZDA so medtem ločeno odkrili več kot 220.000 ponarejenih kovancev v evrih, funtih in ameriških dolarjih. Tudi v teh primerih so vse pošiljke izvirale iz Kitajske.

Akcija je trajala šest mesecev, med junijem in novembrom lani. Pristojni so v tem času zasegli 379 pošiljk s ponarejenim denarjem. Na podlagi zaseženega so nato sprožili 70 novih preiskav kriminalnih omrežij.

Skupaj so prestregli prek sedem milijonov ponarejenih bankovcev in kovancev, med drugim 4,8 milijona evrskih bankovcev in kovancev, 2,3 milijona ameriških dolarjev, 23.302 britanskih funtov 4800 švicarskih frankov.

Skupna vrednost zaseženega ponarejenega denarja je ocenjena na 1,2 milijarde evrov.

V akciji so sodelovale Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija, Španija, Turčija, Velika Britanija in ZDA.

Operacijo je poleg Europola podprl Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf). Europol sicer pri krepitvi sodelovanja s kitajskimi oblastmi v boju proti ponarejenemu denarju pri njegovem izvoru sodeluje tudi z Evropsko centralno banko.

europol bankovci

galeon
11. 02. 2026 10.53
Mal čudni so ti bankovci.
Odgovori
+0
1 1
Aijn Prenn
11. 02. 2026 10.52
Najvišja stopnja globalizacije. Še € nam tiskajo na kitajskem. ;-))
Odgovori
+0
2 2
Cenb77
11. 02. 2026 10.49
to so naročil še preden je EU dala dodatek na mala naročila...
Odgovori
+1
1 0
NLZ
11. 02. 2026 10.46
Jbg Kitajček naredi vse......
Odgovori
+3
3 0
FlatyEric
11. 02. 2026 10.46
To je nekdo prek Temuja naročil.
Odgovori
+1
1 0
Kviz
11. 02. 2026 10.43
Saj je vseeno kdo jih tiska, ali Bruselj ali Peking, verjetno je bil kitajc ugodnejši in je dobil na razpisu.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1888402
11. 02. 2026 10.43
Jaz ne razumem logiko ponarejevanja velikih bankovcev, ce vsi vemo da pades v prvi trgovini ..
Odgovori
-1
0 1
Kviz
11. 02. 2026 10.52
"Uporabnik" težava je če so identični originalu, tako kot mnogi drugi izdelki.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1854475
11. 02. 2026 10.39
Prek TEMU ja?
Odgovori
+3
4 1
LevoDesniPles
11. 02. 2026 10.32
a ne na prvi sliki na veliko piše da so prop copoy bankovci ?????
Odgovori
+2
2 0
HuffyPuffy
11. 02. 2026 10.42
Verjetno “simbolicna” slika…
Odgovori
0 0
SpamEx
11. 02. 2026 10.23
Kitajci pa res vse proizvajajo ni da ni
Odgovori
+10
10 0
SpamEx
11. 02. 2026 10.23
Se prav se da kupit kitajske € skonto
Odgovori
+7
7 0
macolagobec
11. 02. 2026 10.24
Pravi biznis zate.
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
11. 02. 2026 10.28
naložba za prihodnost😄
Odgovori
+5
5 0
