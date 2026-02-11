V Europolovi akciji zasegli 1,2 milijarde ponarejenih bankovcev

Skupna akcija carinikov in policistov je bila osredotočena na kriminalne mreže, ki ponarejen denar distribuirajo prek poštnih storitev.

Samo romunski pristojni organi so v njej prestregli več kot 4,8 milijona ponarejenih evrskih bankovcev. Vdrli so namreč v skladišče, v katerem je bilo shranjenih več kot 223.000 ponarejenih bankovcev, poslanih iz Kitajske.

Na Portugalskem, v Veliki Britaniji in ZDA so medtem ločeno odkrili več kot 220.000 ponarejenih kovancev v evrih, funtih in ameriških dolarjih. Tudi v teh primerih so vse pošiljke izvirale iz Kitajske.

Akcija je trajala šest mesecev, med junijem in novembrom lani. Pristojni so v tem času zasegli 379 pošiljk s ponarejenim denarjem. Na podlagi zaseženega so nato sprožili 70 novih preiskav kriminalnih omrežij.