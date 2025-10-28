Svetli način
Tujina

V Evropi dominantna Frankenstein različica covida-19

Berlin, 28. 10. 2025 10.35 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
Ob začetku sezone gripe in drugih respiratornih okužb med populacijo krožijo tudi različice novega koronavirusa, ki povzroča covid-19. V Nemčiji in tudi drugod po Evropi je trenutno prevladujoča različica XFG, znana tudi kot "Frankenstein".

V Nemčiji in tudi v drugih evropskih državah je različica XFG prevladujoča od sredine letošnjega leta, poroča Euronews. Svetovna zdravstvena organizacija in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni različico pozorno spremljata, a za zdaj ni razloga za skrb.  

XFG je bolj nalezljiva, ni pa bolj nevarna od prehodnih različic. Gre sicer za rekombinacijo dveh prejšnjih podlinij virusa, LF.7 in LP.8.1.2. Ime Frankenstein je bilo prvič uporabljeno za opis nekaterih podvariant koronavirusa po pojavu omikron različice konec leta 2021 v Južni Afriki.

Covid-19 FOTO: Shutterstock

Frankenstein različica naj bi povzročala hudo pekoč občutek v grlu in hripavost. Omenjena simptoma nista specifična za nobeno določeno različico covida-19 in se lahko pojavljata tudi pri drugih respiratornih okužbah. Zaradi tega je skoraj nemogoče zanesljivo razlikovati covid-19 od gripe samo na podlagi simptomov, še poroča Euronews. 

