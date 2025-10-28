V Evropi dominantna Frankenstein različica covida-19

V Nemčiji in tudi v drugih evropskih državah je različica XFG prevladujoča od sredine letošnjega leta, poroča Euronews. Svetovna zdravstvena organizacija in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni različico pozorno spremljata, a za zdaj ni razloga za skrb.

XFG je bolj nalezljiva, ni pa bolj nevarna od prehodnih različic. Gre sicer za rekombinacijo dveh prejšnjih podlinij virusa, LF.7 in LP.8.1.2. Ime Frankenstein je bilo prvič uporabljeno za opis nekaterih podvariant koronavirusa po pojavu omikron različice konec leta 2021 v Južni Afriki.