WHO: V Evropi umrlo že več kot milijon ljudi

1,6 milijona potrjenih novih okužb z novim koronavirusom na teden pomeni: 9.500 vsako uro, 160 ljudi vsako minuto, je izračunal regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO za Evropo Hans Kluge , ki se trenutno mudi v Atenah. Ob tem je opozoril, da so razmere v Evropi resne. Napredek zaznavajo le pri najstarejših v družbi, to pa verjetno predvsem zaradi cepljenja proti covidu-19, je pojasnil. V nekaterih državah počasi opažajo prve znake upočasnitve širjenja okužb, vendar to še ne pomeni tudi manjšega števila prenosov okužbe, je dodal.

Evropski urad WHO pokriva skupno več kot 50 držav v regiji, poleg držav članic EU med drugim še Turčijo in Rusijo.

Danes objavljeno število novih primerov je nekoliko nižje kot prejšnji četrtek, ko so našteli 3217 novih okužb. V državi je trenutno 15.307 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1988 covidnih bolnikov, od katerih jih 179 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. Do danes so v državi potrdili 300.900 okužb. Umrlo je 6442 bolnikov s covidom-19.

Med drugim ne bodo spreminjali ukrepov na hrvaški meji. Še naprej omogočajo vstop v državo vsem, ki so preboleli covid-19 ali se cepili proti njemu, za to pa ne potrebujejo svežega PCR-testa. Na Hrvaško je mogoče vstopiti tudi z negativnim hitrim testom.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je stopil pred novinarje po današnji seji znanstvenega sveta hrvaške vlade, na kateri so obravnavali stanje epidemije na Hrvaškem in ustreznost ukrepov. Povedal je, da obstoječih ukrepov na nacionalni ravni, ki jih je država uveljavila 1. aprila, ne bodo spreminjali, ker je epidemiološka situacija specifična za vsako županijo in tamkajšnji štabi civilne zaščite predlagajo ukrepe, ki so v mnogih županijah že ostrejši kot na nacionalni ravni.

O varnosti cepljenja je izpostavil, da so zabeležili le malo resnih primerov krvnih strdkov pri okoli 200 milijonih ljudi, ki so bili cepljeni z AstraZeneco. "Trenutno je grožnja krvnih strdkov precej večja pri nekom s covidom-19, kot pri nekom, ki je bil cepljen z AstraZeneco," je dodal.

Na Hrvaškem so do srede zvečer porabili 617.516 odmerkov Pfizerjevega, AstraZenecinega in Moderninega cepiva. Cepili so 500.233 ljudi, od tega 117.283 z dvema odmerkoma. V Zagrebu so pred tednom dni začeli bolj množično cepljenje starejših od 65 let in kroničnih bolnikov.

Zdravstveni delavci so izpostavili, da se del povabljenih ni odzval na cepljenje, a svojih odločitev niso pojasnili. Neuradno naj bi mnogi zavrnili cepljenje s cepivom AstraZenece zaradi stranskih učinkov, zato so na vrsto prišli tudi mlajši, ki nimajo zdravstvenih težav. V hrvaškem zavodu za javno zdravstvo so tudi danes potrdili, da med cepljenimi s cepivom AstraZenece niso zabeležili življenjsko nevarnih stranskih učinkov.

Nemški zdravniki in predstavniki oblasti zaradi strahu pred tretjim valom epidemije pozivajo k hitremu ukrepanju

V Nemčiji se je namreč število okužb z novim koronavirusom drastično povišalo. V zadnjem dnevu so potrdili skoraj 30.000 novih okužb, kar je 9.000 okužb več kot pred enim tednom, je sporočil nemški inštitut za nadzor bolezni Robert Koch (RKI).

Število dnevnih okužb se približuje najvišjemu doslej. Nemčija je največ okužb v enem dnevu zabeležila decembra lani, ko so jih v enem dnevu potrdili 33.777.