V Evropi vse močnejše gibanje za upočasnitev množične potrošnje elektronike

Potrošniška družba spodbuja koncept, da se popravila ne izplačajo. Ko se ti kupljena naprava pokvari, kupi raje novo. Pred elektronsko revolucijo pa je bilo samoumevno, da bomo pokvarjene stroje dali v popravilo ali pa jih popravili kar sami. Potem so nekateri proizvajalci šli korak dlje; Domača popravila s skrivanjem dokumentacije in podatkov prav nalašč preprečujejo. In če so se za pravico do popravila prvi začeli boriti Američani, je gibanje, ki bi upočasnilo množično potrošnjo elektronskih naprav in strojev ter tako bilo tudi bolj ekološko, vse močnejše tudi v Evropi.