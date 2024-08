V Evropi prvič našli invazivne rdeče pritlikave čebele: 'To je zaskrbljujoče'

Že prej so sicer naravovarstveniki poročali, da je vrsta rdečih pritlikavk svoje ozemlje počasi razširila od Azije do Bližnjega vzhoda in severovzhodne Afrike, vendar do zdaj o njej nikoli niso poročali v Evropi. "Če so jo našli na Malti, je to prvi primer medonosne čebele v Evropi, ki ni čebela iz zahodnega panja, Apis mellifera," je povedal Francis Ratnieks , britanski entomolog in zaslužni profesor čebelarstva na Univerzi v Sussexu.

"Zaskrbljujoče je, da so Apis floreo našli na Malti," je dejal Dave Goulson , profesor biologije na Univerzi v Sussexu. "Apis florea se bo verjetno borila za cvetni prah in nektar z našimi domačimi opraševalci, skupino žuželk, ki je že v zatonu. Prav tako je zelo verjetno, da bodo te čebele prenašale številne bolezni, na katere so evropske čebele morda slabo odporne," je pojasnil za The Guardian.

Ko so na Malti našli kolonijo, ki jo je sestavljalo več kot 2000 čebel, so najprej opravili DNK testiranje, da so ugotovili, za katero vrsto gre. Takoj, ko so ugotovili, da gre za vrsto Apis florea, pa so kolonijo odstranili in uničili. Pa vendar raziskovalci, ki so zadevo opisali v znanstveni reviji Journal of Apicultural Research, sumijo, da je nekaj čebel že zapustilo panj, da bi ustvarile novo kolonijo.

Kolonija so našli v bližini glavnega tovornega pristanišča Malte, kar nakazuje na to, da bi čebele lahko prišle s komercialnim plovilom. "To je ena glavnih (in hitrejših) poti, po kateri se lahko različne podvrste Apis mellifera, pa tudi druge čebele, ose in druge vrste letečih žuželk običajno premaknejo iz svojih domačih območij na bolj oddaljene lokacije," je razložila Juliana Rangel, profesorica čebelarstva na teksaški univerzi A&M, ki sicer ni sodelovala pri raziskavi.

'Vrsta bi se lahko hitro razširila tudi drugod po Evropi'

Ranglova meni, da širjenje vrst na prej nenaseljena ozemlja spodbujajo naraščajoče temperature zaradi podnebne krize. Malta je zaradi milih zim privlačna destinacija za preživetje te invazivne vrste. Sicer jo najdemo tudi v Izraelu. "Če lahko živi v Izraelu, si upam trditi, da se lahko dobro počuti na Malti," je dejal Ratnieks.

Ranglova je pojasnila, da bi se vrsta lahko v zgolj nekaj letih razširila še na druge lokacije. Še zlasti zaradi velikega števila otokov v Sredozemlju, pa tudi njihove bližine tako eden drugemu kot tudi celini. Če bi prišlo še do več vdorov te invazivne vrste, bi lahko bila evropska biotska raznovrstnost ogrožena na načine, ki jih morda sploh še ne razumemo.

Strokovnjaki dodajajo, da je vse, kar lahko storimo, to, da smo pozorni, da poročamo o opažanjih posameznih primerkov ali rojev, ki se zdijo drugačni ali novi, jih takoj odstranimo, pregledamo okolico za morebitne druge primerke in stanje ves čas pozorno spremljamo še naprej.