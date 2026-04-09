Tujina

V Evropo prevažali Vietnamce in zaslužili milijone

Haag, 09. 04. 2026 13.45 pred 1 uro 1 min branja 0

STA L.M.
Tihotapljenje ljudi (slika je simbolična)

Evropski policijski urad (Europol) je sporočil, da je razbil kriminalno združbo, ki je v Evropo tihotapila Vietnamce, končni cilj pa je bila Velika Britanija. V operaciji, ki jo je vodila Francija, so 30. marca aretirali osem ljudi, zasegli več potnih listov, vozil in denar.

Med drugim so aretirali vodjo mreže, ki so ga v Nemčiji prijeli na podlagi evropskega naloga za prijetje. Pred tem je policija na Madžarskem aretirala še enega organizatorja tihotapske mreže.

Vietnamski državljani so v schengensko območje vstopili prek Madžarske s kratkoročnimi vizumi ali dovoljenji za prebivanje, od tam so nato z letalom odpotovali v Francijo.

Ko so prispeli v Francijo, so jih nekaj časa zadržali v Parizu, nato pa jih premestili na sever države in predali kurdsko-iraški skupini, ki je organizirala nevarno prečkanje Rokavskega preliva v majhnih čolnih.

Poslopje Europola v Haagu
Poslopje Europola v Haagu
FOTO: AP

"Člani te mreže za tihotapljenje migrantov so organizirali celotno potovanje, vključno z logistiko, nastanitvijo in prevozom," je sporočil Europol.

Kriminalna združba je tihotapila vsaj 15 migrantov na mesec in jim za celotno potovanje zaračunavala do 22.000 evrov. To kaže, da je v preteklih letih ustvarila do tri milijone evrov prihodka, je še sporočil urad.

Nov zakon v Argentini olajšuje rudarjenje na ledeniških območjih

Rudarja, ujetega v zrušenem rovu, po skoraj dveh tednih našli živega

bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
