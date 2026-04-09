V Evropo prevažali Vietnamce in zaslužili milijone

Med drugim so aretirali vodjo mreže, ki so ga v Nemčiji prijeli na podlagi evropskega naloga za prijetje. Pred tem je policija na Madžarskem aretirala še enega organizatorja tihotapske mreže.
Vietnamski državljani so v schengensko območje vstopili prek Madžarske s kratkoročnimi vizumi ali dovoljenji za prebivanje, od tam so nato z letalom odpotovali v Francijo.
Ko so prispeli v Francijo, so jih nekaj časa zadržali v Parizu, nato pa jih premestili na sever države in predali kurdsko-iraški skupini, ki je organizirala nevarno prečkanje Rokavskega preliva v majhnih čolnih.
"Člani te mreže za tihotapljenje migrantov so organizirali celotno potovanje, vključno z logistiko, nastanitvijo in prevozom," je sporočil Europol.
Kriminalna združba je tihotapila vsaj 15 migrantov na mesec in jim za celotno potovanje zaračunavala do 22.000 evrov. To kaže, da je v preteklih letih ustvarila do tri milijone evrov prihodka, je še sporočil urad.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.