V Evropo prevažali Vietnamce in zaslužili milijone

Med drugim so aretirali vodjo mreže, ki so ga v Nemčiji prijeli na podlagi evropskega naloga za prijetje. Pred tem je policija na Madžarskem aretirala še enega organizatorja tihotapske mreže.

Vietnamski državljani so v schengensko območje vstopili prek Madžarske s kratkoročnimi vizumi ali dovoljenji za prebivanje, od tam so nato z letalom odpotovali v Francijo.

Ko so prispeli v Francijo, so jih nekaj časa zadržali v Parizu, nato pa jih premestili na sever države in predali kurdsko-iraški skupini, ki je organizirala nevarno prečkanje Rokavskega preliva v majhnih čolnih.