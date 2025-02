V paketih pod lasuljo tihotapil kokain za Evropo

Naglavno pošiljko so varnostniki odkrili s pomočjo skenerja in rentgenskih slik. Ko so moškega poklicali na stran, so pod kapo našli lasuljo, pod katero je skrival še manjše paketke z drogo.

Vsebino vrečk so analizirali in potrdili, da je moški tihotapil kokain. 40-letnika so sicer v preteklosti že dvakrat obravnavali zaradi trgovine z drogo, je sporočila kolumbijska policija. Na sodišču se bo sedaj zagovarjal zaradi kaznivih dejanj prometa in proizvodnje prepovedanih drog.

Letos so zgolj v Cartageni, mestu s slabim milijonom prebivalcev, policisti aretirali več kot 450 oseb, ki so tihotapili več kot 150 kilogramov marihuane in kokaina, so še zapisali kolumbijski varnostni organi.