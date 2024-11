Dogovor v Evropskem parlamentu: potrjeni vsi komisarski kandidati

Skupine EPP, S&D in Renew so dogovor sklenile po več kot enem tednu pogovorov. Potrdile so vseh šest podpredsednikov Evropske komisije in komisarskega kandidata iz Madžarske Oliverja Varhelyija . " Tako je kolegij Evropske komisije de facto pod streho. Padel ni niti en kandidat, " poroča naš dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič.

Pretekli torek so se omenjene politične skupine dogovorile, da preložijo odločanje o šestih kandidatih in kandidatkah za podpredsednike komisije in komisarskem kandidatu iz Madžarske in da bodo pristojni odbori o njih odločali v paketu.

Mnenja so se kresala predvsem o podpredsedniškem kandidatu iz italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije Raffaeleju Fittu, do katerega so bile zadržane levosredinske politične skupine, in španske kandidatke iz vrst socialistov Terese Ribera, ki so ji med drugim nasprotovali v EPP.