V Evropskem parlamentu glasovanje o enotnem polnilniku v EU

Evropski parlament bo glasoval o uvedbi enotnega polnilnika za mobilne telefone in druge prenosne elektronske naprave do konca leta 2024 po vsej EU. Uvedba enotnega polnilnika – to bo polnilnik z vhodom USB-C – bo pomemben korak k zmanjšanju količine elektronskih odpadkov v EU ter lajšanju življenja potrošnikov. Ti bodo na ravni EU prihranili do 250 milijonov evrov letno, poudarjajo v Evropskem parlamentu.

Evropski poslanci in predstavniki držav članic EU verjamejo, da bo standardni polnilec za vse elektronske naprave – poleg telefonov med drugim za tablične računalnike, elektronske bralnike, digitalne fotoaparate, slušalke, ročne konzole za videoigre in prenosne zvočnike – zmanjšal količino e-odpadkov. Glede na to, da EU šteje 450 milijonov prebivalcev in je dom bogatih potrošnikov, bi lahko uvedba polnilca z vhodom USB-C pomembno vplivala na trg pametnih telefonov in naprav na globalni ravni. Potrošniki se sicer trenutno odločajo med telefoni s tremi osrednjimi polnilci: Lightning (Apple), micro-USB in USB-C, ki se vse bolj uporablja. Nabor je poenostavljen od leta 2009.