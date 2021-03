V Evropskem parlamentu o razmerah v Sloveniji

Razpravo pripravlja skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). Vodi jo evropska poslanka iz Nizozemske iz vrst liberalcevSophie in 't Veld. V njej ni članov iz Slovenije.

Razprava bo virtualna in javna. Trajala bo od 13.30 do 16. ure. V njej bodo po navedbah parlamenta sodelovali predstavnik Evropske komisije iz direktorata za temeljne pravice in pravno državo Emmanuel Crabit, predvidoma varuh človekovih pravic Peter Svetina, direktor CNVOSGoran Forbici, predsednica DNS Petra Lesjak Tušek, predvidoma predsednik ZNP Matevž Tomšič, preiskovalni novinarLenart J. Kučić in profesor na FDV Marko Milosavljević.

V kabinetu predsednika vlade so v povezavi z razpravo v četrtek spomnili, da sta premier in minister že sporočila, da z veseljem sprejmeta povabilo na takšen pogovor, vendar bi izmenjava mnenj morala biti organizirana v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta, seja bi morala biti javna, prav tako pa bi morali zagotoviti dovolj časa, da bi bile vse teme, ki bi jih želeli obravnavati, celovito predstavljene.

Ob tem so sporočili, da je v nadaljnjem dialogu z evropsko poslanko predsednik vlade predlagal, da bi se pogovor z njim in ministrom za kulturo opravil 26. marca po vrhu EU v Bruslju, saj fizična udeležba predsednika vlade in ministra logistično danes v Bruslju ni mogoča, predvsem ker je bilo vabilo na razpravo posredovano tik pred zdajci.

Današnji pogovor bo uvod v razpravo o svobodi medijev v Sloveniji, ki bo prihodnjo sredo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Sprva načrtovano razpravo o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem in Madžarskem so namreč v parlamentu ob potrditvi dnevnega reda plenarnega zasedanja v četrtek na pobudo evropskih socialdemokratov razširili tudi na Slovenijo.