V Evropskem parlamentu o razširitvi plenarne razprave na Slovenijo

Ta skupina naj bi se virtualno pogovorila s predstavniki različnih strani, a informacij o končnem seznamu sogovornikov in dnevnem redu za zdaj ni bilo mogoče pridobiti, po neuradnih informacijah pa naj bi bil sestanek vsaj delno javen.

Pred plenarnim zasedanjem prihodnji teden je v petek popoldne načrtovana razprava o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki jo vodi evropska poslanka iz Nizozemske iz vrst liberalcev Sophie in 't Veld .

Razširitev razprave na Slovenijo je predlagala druga največja skupina v parlamentu, socialdemokrati (S&D), podprli pa so jih tudi v liberalni skupini Renew. Poleg tega naj bi imeli po neuradnih informacijah zagotovljeno podporo zelenih, računajo pa še na levico. To bi bilo dovolj za podporo predlogu.

Znano je, da sta vabilo prejela premier Janez Janša in minister za kulturoVasko Simoniti, ki sta odgovorila, da ga sprejemata z veseljem, a da bi izmenjavo mnenj morali organizirati v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta in da bi morala omogočati celovito predstavitev vseh tem.

Poleg tega je Janša v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predlagal, naj skupina predstavnikov komisije, ki lahko vključuje tudi predstavnike Evropskega sveta in Evropskega parlamenta, obišče Slovenijo ter se prepriča o stanju demokracije, svobodi medijev in vladavini prava.

V komisiji so v odzivu na pismo poudarili, da položaj medijev ocenjujejo v okviru letnega poročila o vladavini prava.

V desnosredinski EPP so pobudo neuradno podprli, saj da kaže, da slovenska vlada ničesar ne skriva. V S&D so izpostavili prizadevanja za razpravo o Sloveniji na plenarki prihodnji teden in petkovo razpravo. Odziva Renew na pismo pa za zdaj ni bilo mogoče pridobiti.

Veteran iz vrst liberalcev, bivši belgijski premier Guy Verhofstadt, in Janša sta sicer nedavno izmenjala mnenje o medijih v Sloveniji na Twitterju. Na Verhofstadtove kritične besede je Janša odgovoril, naj se umiri, saj ni več vodja kolonialne sile, Slovenija pa ni Kongo. Verhofstadt mu je odvrnil, naj jo potlej neha obravnavati kot svojo kronsko domeno in naj pusti novinarje pri miru. Janša pa mu je odgovoril, naj ne bo pokroviteljski, naj se osredotoči na slab volilni izid doma in najprej pridobi zaupanje svojih volivcev, nato pa pridiga drugim.