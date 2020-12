Pozivi k takojšnjemu začetku izvajanja mehanizma vladavine prava

Evropski poslanci so izrazili zadovoljstvo z dogovorom o večletnem proračunu EU, skladu za spoprijem Evrope s pandemijo ter podnebnimi cilji, doseženimi na nedavnem vrhu EU. So pa opozorili, da pričakujejo uresničevanje mehanizma vladavine prava. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen jim je obljubila, da pri tem ne bo zamud.

"Delali smo nepretrgoma. Pogajanja so bila intenzivna, a prevzeli smo odgovornost, premagali ovire in stopili skupaj v dobro Evrope," je v razpravi o sklepih vrha v Evropskem parlamentu v Bruslju poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Dogovor z vrha je po njegovih besedah korak naprej. "Zdaj imamo vire, okrepili smo vladavino prava z novo in učinkovito zakonodajo ter se dogovorili za ambicioznejše podnebne cilje za leto 2030," je poudaril. Omenil je tudi napredek v boju proti pandemiji covida-19. Nemški državni sekretar Michael Roth je v imenu nemškega predsedstva Sveta EU poudaril, da se je Evropa naučila iz preteklosti. "Solidarnost je pot iz krize. Nikogar ne bomo pustili zadaj," je poudaril. Dejal je še, da bo s prihodnjim letom denar iz 1824 milijard evrov težkega svežnja za okrevanje lahko dosegel ljudi in regije, ki jih je prizadela pandemija.

icon-expand Ursula von der Leyen FOTO: AP

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je pohvalila dogovor o cilju znižanja izpustov toplogrednih plinov za 55 odstotkov. Glede mehanizma vladavine prava, o katerem sta se dogovorila Evropski parlament in nemško predsedstvo Sveta EU, pa je zagotovila, da sklepi z vrha ne spreminjajo zakonodaje. Več sodelujočih v razpravi je sicer izrazilo zaskrbljenost zaradi interpretativne izjave voditeljev na vrhu, zaradi katere sta Madžarska in Poljska umaknili veto na večletni proračun unije in sveženj za spoprijem s pandemijo. Interpretativna izjava predvideva, da mehanizma vladavine prava ne bodo uporabljali, dokler sodišče EU ne bo odločilo o njegovi skladnosti s pogodbami EU. Nekatere poslance skrbi, da se bo uresničevanje mehanizma vladavine prava zavleklo ali ga bodo izpodbijali. Več parlamentarcev, med njimi vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber, je ob tem opozarjalo, da mora Evropska komisija poskrbeti, da bo mehanizem vladavine prava začel veljati 1. januarja prihodnje leto, kot je bilo predvideno sprva. Izpostavljali so tudi, da je komisija varuhinja pogodb EU. "Vsak primer kršitve vladavine prava po 1. januarju 2021 bo obravnavan. Niti eden ne bo izgubljen," je parlamentarce skušala pomiriti von der Leynova. Zatrdila je tudi, da je zakonodaja nad izjavami, kar je pozdravil vodja liberalcev (Renew) Dacian Ciolos. Tisti, ki bodo kršili vladavino prava, bodo morali po besedah predsednice komisije za to odgovarjati. "Lahko računate name in jaz računam na vas," je še sporočila evroposlancem ob koncu razprave.

icon-expand Zasedanje Evropskega parlamenta sredi pandemije FOTO: AP