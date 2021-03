V Evropskem parlamentu znova o medijih: Janša spet odklonil udeležbo

Kot so v ponedeljek sporočili iz Janševega kabineta, bo Janša sodeloval na vrhu preko videokonference in na ta način opravil tudi srečanje s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen . Ne bosta pa se s Simonitijem na tak način udeležila srečanja omenjene skupine Evropskega parlamenta. Kot so poudarili v kabinetu predsednika vlade, bi "izmenjava mnenj po njunem mnenju morala biti organizirana v fizični obliki v prostorih Evropskega parlamenta, seja bi morala biti javna, prav tako pa bi morali zagotoviti dovolj časa, da bi bile vse teme, ki bi jih želeli obravnavati, celovito predstavljene".

Kot so za STA potrdili v Evropskem parlamentu, so v ponedeljek zvečer dobili sporočilo slovenskega premierja in kulturnega ministra, da se v petek ne bosta mogla fizično udeležiti zasedanja te skupine, čeprav sta sprva to potrdila in udeležbo na ta datum predlagala sama. Po prvotnih načrtih naj bi se Janez Janša tega zasedanja namreč udeležil po koncu vrha EU, ki pa bo zdaj zaradi vse slabše epidemiološke slike v Evropi zaradi pandemije covida-19 potekal virtualno.

Glede na predvideni program naj bi se srečanje začelo v petek ob 13.30, nanj pa sta ob premierju in ministru za kulturo vabljena še slovenski varuh človekovih pravic Peter Svetina in vrhovna državna tožilka Mirjam Kline . Svetina se je pripravljen srečanja udeležiti tudi osebno v Bruslju, so sporočili iz njegovega kabineta.

V Evropskem parlamentu so pojasnili, da imata Janša in Simoniti kljub vsemu možnost sodelovanja na daljavo in da skušajo zdaj v komunikaciji s slovenskimi oblastmi zaplet razrešiti. Kljub temu se bo srečanje te skupine, ki jo vodi evropska poslanka iz Nizozemske Sophie in 't Veld (Renew), najverjetneje nadaljevalo, ne glede na to, ali se ga bosta Janša in Simoniti udeležila ali ne.

"Pogovora s člani skupine se bosta predsednik vlade in minister za kulturo udeležila ob prvi naslednji priložnosti," so še sporočili iz Janševega kabineta.

Na razpravo pa so vabljeni tudi odgovorna urednica STA Barbara Štrukelj, generalni direktor RTV SlovenijaIgor Kadunc, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturo Borut Rončevič, nekdanja informacijska pooblaščenka in strokovnjakinja za medijsko pravo Nataša Pirc Musar terIgor Pirkovičiz Združenja novinarjev in publicistov. Glede na informacije iz Evropskega parlamenta le slednji ni potrdil pripravljenosti za udeležbo v razpravi, ki jo nameravajo tudi prenašati po spletu.

Spomnimo

Skupina za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), je prvič o medijski svobodi v Sloveniji razpravljala 5. marca. Tudi takrat so nastali "zapleti" glede udeležbe Janše in Simonitija, ki da sta vabilo za udeležbo prejela tik pred zdajci. Nato so v skupini privolili v to, da jima omogočijo fizično udeležbo na srečanju 26. marca, kar sta predlagala sama.

Za spremljanje razmer v Sloveniji se je skupina poslancev, v kateri sicer ni članov iz Slovenije, odločila po odzivu premierja Janše na članek v bruseljskem spletnem mediju Politico o stanju v slovenskih medijih. Avtorico članka je Janša na Twitterju obtožil, da ji je "bilo naročeno, da ne pove resnice".V pogovoru, v katerem so sodelovali predstavniki iz Slovenije in Evropske komisije, so sicer člani skupine izražali zaskrbljenost nad razmerami ter pričakovanja po ukrepanju komisije.

Teden dni kasneje se je ministrstvo za kulturo na to razpravo odzvalo z daljšo izjavo, da so slovenski udeleženci v razpravi "povedali več neresničnosti" in nato opisalo "dejansko stanje in položaj medijev", kot ga vidijo sami. Ocenili so, da poslanci Evropskega parlamenta ne poznajo slovenske medijske krajine in da se zanašajo na poročila iz Slovenije, ki pa so, kot so navedli, pogosto neresnična.

Prvo srečanje skupine DRFMG na temo medijske svobode v Sloveniji je bilo sicer tudi uvod v razpravo o svobodi medijev v Sloveniji na plenarni seji Evropskega parlamenta 10. marca. Sprva načrtovano razpravo o razmerah na Poljskem in Madžarskem so na pobudo evropskih socialdemokratov razširili tudi na Slovenijo.

Številni evropski poslanci iz vrst socialdemokratov, liberalcev in zelenih so v razpravi izrazili zaskrbljenost zaradi položaja medijev v Sloveniji, predvsem STA, in opozorili na nevarnost neukrepanja EU. V desnosredinski EPP Slovenije v glavnem niso omenjali, sta pa slovenska evroposlanca Romana TomcinFranc Bogovičstopila v bran vladi.