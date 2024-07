V Evropskem parlamentu zaživela nova skrajno desna skupina

Največjo delegacijo bo imel s 30 evropskimi poslanci francoski skrajno desni Nacionalni zbor, katerega vodja Jordan Bardella bo tudi predsednik Domoljubov za Evropo.

Evroposlanko Kingo Gal iz vrst Fidesza, ki bo imel z 11 evroposlanci drugo največjo nacionalno delegacijo, so medtem izvolili za prvo podpredsednico skupine. "Naš dolgoročni cilj je spremeniti način sprejemanja evropske zakonodaje," je na novinarski konferenci po ustanovitvi skupine povedala Gal. Dodala je, da stranke, ki so v skupini, druži zavzemanje za strogo varovanje zunanjih meja in nasprotovanje nezakonitim migracijam.

Po njenih besedah njihova vrata ostajajo odprta za pridružitev dodatnih evropskih poslancev iz drugih držav oziroma strank.

S 84 evroposlanci bodo glede na trenutno razmerje moči tretja največja politična skupina v Evropskem parlamentu za desnosredinsko Evropsko ljudsko stranko (EPP) in levosredinskimi socialisti in demokrati (S&D). Tik za domoljubi bosta druga skrajno desna skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) z 78 člani in liberalci (Renew) s 76, pri čemer pa se lahko razmerja še spremenijo.