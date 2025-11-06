Skozi kopalnico restavracije v podzemno stanovanje, drugi bivali v lopah

Mednarodna akcija, ki sta jo vodili Francija in Nizozemska ter je potekala pod okriljem Europolovega programa EMPACT, je bila osredotočena na trgovino z ljudmi za namene izkoriščanja delovne sile, poseben poudarek pa je bil na izkoriščanju v kmetijskem sektorju, gostinstvu in v okviru agencij za posredovanje dela. Pod drobnogledom so bili tudi dostava hrane, predelava hrane in mesa, lepotne storitve, zdravstvena oskrba na domu, logistika in distribucija, gradbeništvo in rudarstvo, so sporočili iz Europola.
Skozi kopalnico v podzemno stanovanje
V Španiji v Seviliji so pod restavracijo, v kateri so prodajali kebabe, našli osebo iz Nepala, ki je živela v nehumanih in nehigieničnih razmerah. "Vhod" v podzemne bivalne prostore je bil prek odprtine na tleh kopalnice. Pod ozkimi stopnicami se je nahajal majhen prostor, v katerem so, kot je razvidno s fotografij, shranjevali tudi material za restavracijo.
- FOTO: Europol
- FOTO: Europol
Na Madžarskem so na prašičjih farmah odkrili sedem madžarskih državljanov, med njimi tudi 15-letnika, ki so delali brez pogodb, plačila, ustrezne nastanitve in v nečloveških razmerah. Lastnika kmetije so aretirali.
V drugi preiskavi na Madžarskem so v Budimpešti aretirali dva osumljenca, ki naj bi novačila delavce iz Romunije za delo v tovarni za reciklažo papirja in ostalih odpadkov. Delavce sta namestila v zapuščene lope, kjer so žrtve tudi našli.
V povezavi s tem primerom so tudi v drugih državah aretirali 13 osumljencev, ki so žrtvam obljubljali dobre delovne pogoje, ob prihodu na delo pa jim zasegli dokumente, jih stalno nadzorovali in izsiljevali z neplačilom.
- FOTO: Europol
- FOTO: Europol
- FOTO: Europol
Dva kitajska državljana pa sta skupaj z državljanom Ukrajine in Uzbekistana v okolici Kijeva obtožena trgovine z ljudmi. Ukrajinske oblasti so odkrile 13 uzbekistanskih državljanov, ki so jih kot delovno silo izkoriščali v enem od kmetijskih obratov.
22.000 uradnikov preverilo skoraj 195.000 subjektov
Pristojni v več državah so zaznali različne načine delovanja trgovine z ljudmi za izkoriščanje delovne sile, med drugim so ugotovili neskladje med plačili in delovnim časom, kršitve zakonov o minimalni plači, delo na črno, nezakonite sheme agencij za posredovanje dela, kršitve maksimalnega delovnega časa, slabe stanovanjske pogoje, ki jih zagotavljajo delodajalci, zaposlovanje mladoletnikov, delo brez dovoljenj, zadrževanje osebnih dokumentov.
V akciji je sodelovalo nekaj več kot 22.000 uradnikov, ki so preverili skoraj 195.000 subjektov. Pri tem so identificirali 93 oseb, osumljenih trgovine z ljudmi, od tega 92 zaradi izkoriščanja delovne sile. Zaradi različnih kaznivih dejanj so aretirali 54 oseb, med njimi 44 zaradi izkoriščanja delovne sile. Identificirali so 404 potencialne žrtve trgovine z ljudmi, med njimi 393 povezanih z izkoriščanjem delovne sile. Ob tem je bilo uvedenih 341 novih preiskav različnih kaznivih dejanj, med njimi 43 zaradi izkoriščanja delovne sile.
"Na splošno so primeri delovnega izkoriščanja in prisilnega dela prijavljeni v občutno premajhnem obsegu in ne odražajo dejanskega obsega problema," so poudarili pri Europolu.
V akciji so ob podpori Evropskega policijskega urada Europol in Evropske organizacije za delo sodelovali organi pregona, mejni policisti, davčni regulatorji in inšpektorji za delo iz 32 držav, tudi Slovenije. V akciji so sodelovali še Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Severna Makedonija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Ukrajina in Združeno kraljestvo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.