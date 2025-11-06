Skozi kopalnico restavracije v podzemno stanovanje, drugi bivali v lopah

Europol je zaključil obsežno akcijo zoper izkoriščanje delavcev. Organi pregona iz 32 držav so aretirali 54 oseb in identificirali 404 potencialne žrtve trgovine z ljudmi. Odmevni so primeri iz Španije, kjer so delavca našli v podzemnem stanovanju, do katerega je dostopal prek odprtine v stranišču restavracije, Madžarske, kjer so delavce namestili v zapuščene lope, in Ukrajine, kjer so izkoriščali več državljanov Uzbekistana.

Mednarodna akcija, ki sta jo vodili Francija in Nizozemska ter je potekala pod okriljem Europolovega programa EMPACT, je bila osredotočena na trgovino z ljudmi za namene izkoriščanja delovne sile, poseben poudarek pa je bil na izkoriščanju v kmetijskem sektorju, gostinstvu in v okviru agencij za posredovanje dela. Pod drobnogledom so bili tudi dostava hrane, predelava hrane in mesa, lepotne storitve, zdravstvena oskrba na domu, logistika in distribucija, gradbeništvo in rudarstvo, so sporočili iz Europola.

Skozi kopalnico v podzemno stanovanje

V Španiji v Seviliji so pod restavracijo, v kateri so prodajali kebabe, našli osebo iz Nepala, ki je živela v nehumanih in nehigieničnih razmerah. "Vhod" v podzemne bivalne prostore je bil prek odprtine na tleh kopalnice. Pod ozkimi stopnicami se je nahajal majhen prostor, v katerem so, kot je razvidno s fotografij, shranjevali tudi material za restavracijo.

Na Madžarskem so na prašičjih farmah odkrili sedem madžarskih državljanov, med njimi tudi 15-letnika, ki so delali brez pogodb, plačila, ustrezne nastanitve in v nečloveških razmerah. Lastnika kmetije so aretirali. V drugi preiskavi na Madžarskem so v Budimpešti aretirali dva osumljenca, ki naj bi novačila delavce iz Romunije za delo v tovarni za reciklažo papirja in ostalih odpadkov. Delavce sta namestila v zapuščene lope, kjer so žrtve tudi našli. V povezavi s tem primerom so tudi v drugih državah aretirali 13 osumljencev, ki so žrtvam obljubljali dobre delovne pogoje, ob prihodu na delo pa jim zasegli dokumente, jih stalno nadzorovali in izsiljevali z neplačilom.

Dva kitajska državljana pa sta skupaj z državljanom Ukrajine in Uzbekistana v okolici Kijeva obtožena trgovine z ljudmi. Ukrajinske oblasti so odkrile 13 uzbekistanskih državljanov, ki so jih kot delovno silo izkoriščali v enem od kmetijskih obratov.

Trgovina z ljudmi v Ukrajini, kjer so izkoriščali uzbekistanske delavce. FOTO: Europol icon-expand

