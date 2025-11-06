Svetli način
Tujina

Skozi kopalnico restavracije v podzemno stanovanje, drugi bivali v lopah

Haag, 06. 11. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L. , STA
Europol je zaključil obsežno akcijo zoper izkoriščanje delavcev. Organi pregona iz 32 držav so aretirali 54 oseb in identificirali 404 potencialne žrtve trgovine z ljudmi. Odmevni so primeri iz Španije, kjer so delavca našli v podzemnem stanovanju, do katerega je dostopal prek odprtine v stranišču restavracije, Madžarske, kjer so delavce namestili v zapuščene lope, in Ukrajine, kjer so izkoriščali več državljanov Uzbekistana.

Mednarodna akcija, ki sta jo vodili Francija in Nizozemska ter je potekala pod okriljem Europolovega programa EMPACT, je bila osredotočena na trgovino z ljudmi za namene izkoriščanja delovne sile, poseben poudarek pa je bil na izkoriščanju v kmetijskem sektorju, gostinstvu in v okviru agencij za posredovanje dela. Pod drobnogledom so bili tudi dostava hrane, predelava hrane in mesa, lepotne storitve, zdravstvena oskrba na domu, logistika in distribucija, gradbeništvo in rudarstvo, so sporočili iz Europola.

Skozi kopalnico v podzemno stanovanje

V Španiji v Seviliji so pod restavracijo, v kateri so prodajali kebabe, našli osebo iz Nepala, ki je živela v nehumanih in nehigieničnih razmerah. "Vhod" v podzemne bivalne prostore je bil prek odprtine na tleh kopalnice. Pod ozkimi stopnicami se je nahajal majhen prostor, v katerem so, kot je razvidno s fotografij, shranjevali tudi material za restavracijo. 

Na Madžarskem so na prašičjih farmah odkrili sedem madžarskih državljanov, med njimi tudi 15-letnika, ki so delali brez pogodb, plačila, ustrezne nastanitve in v nečloveških razmerah. Lastnika kmetije so aretirali.

V drugi preiskavi na Madžarskem so v Budimpešti aretirali dva osumljenca, ki naj bi novačila delavce iz Romunije za delo v tovarni za reciklažo papirja in ostalih odpadkov. Delavce sta namestila v zapuščene lope, kjer so žrtve tudi našli.

V povezavi s tem primerom so tudi v drugih državah aretirali 13 osumljencev, ki so žrtvam obljubljali dobre delovne pogoje, ob prihodu na delo pa jim zasegli dokumente, jih stalno nadzorovali in izsiljevali z neplačilom. 

Dva kitajska državljana pa sta skupaj z državljanom Ukrajine in Uzbekistana v okolici Kijeva obtožena trgovine z ljudmi. Ukrajinske oblasti so odkrile 13 uzbekistanskih državljanov, ki so jih kot delovno silo izkoriščali v enem od kmetijskih obratov.

Trgovina z ljudmi v Ukrajini, kjer so izkoriščali uzbekistanske delavce.
Trgovina z ljudmi v Ukrajini, kjer so izkoriščali uzbekistanske delavce. FOTO: Europol

22.000 uradnikov preverilo skoraj 195.000 subjektov

Pristojni v več državah so zaznali različne načine delovanja trgovine z ljudmi za izkoriščanje delovne sile, med drugim so ugotovili neskladje med plačili in delovnim časom, kršitve zakonov o minimalni plači, delo na črno, nezakonite sheme agencij za posredovanje dela, kršitve maksimalnega delovnega časa, slabe stanovanjske pogoje, ki jih zagotavljajo delodajalci, zaposlovanje mladoletnikov, delo brez dovoljenj, zadrževanje osebnih dokumentov.

V akciji je sodelovalo nekaj več kot 22.000 uradnikov, ki so preverili skoraj 195.000 subjektov. Pri tem so identificirali 93 oseb, osumljenih trgovine z ljudmi, od tega 92 zaradi izkoriščanja delovne sile. Zaradi različnih kaznivih dejanj so aretirali 54 oseb, med njimi 44 zaradi izkoriščanja delovne sile. Identificirali so 404 potencialne žrtve trgovine z ljudmi, med njimi 393 povezanih z izkoriščanjem delovne sile. Ob tem je bilo uvedenih 341 novih preiskav različnih kaznivih dejanj, med njimi 43 zaradi izkoriščanja delovne sile.

"Na splošno so primeri delovnega izkoriščanja in prisilnega dela prijavljeni v občutno premajhnem obsegu in ne odražajo dejanskega obsega problema," so poudarili pri Europolu.

V akciji so ob podpori Evropskega policijskega urada Europol in Evropske organizacije za delo sodelovali organi pregona, mejni policisti, davčni regulatorji in inšpektorji za delo iz 32 držav, tudi Slovenije. V akciji so sodelovali še Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Severna Makedonija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Ukrajina in Združeno kraljestvo.

KOMENTARJI (15)

proofreader
06. 11. 2025 17.14
+1
Pri nas pa taka socialna in ugodnosti da se ne izplača delati.
ODGOVORI
1 0
Nidani
06. 11. 2025 17.16
Ti si dokaz za to...Pingo in pasja radost na Trstenjakovi pa bonus...🤣
ODGOVORI
0 0
Nidani
06. 11. 2025 17.18
Drugače pa, ni sociala previsoka, plače so prenizke!
ODGOVORI
0 0
The T3chnics
06. 11. 2025 17.10
Ubogi Ukrainci.... vse se jim nudi oni pa takšne falotarije zganjajo.
ODGOVORI
0 0
bb5a
06. 11. 2025 17.09
Ukrajinci spet širijo svojo dobroto.
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
06. 11. 2025 17.06
+4
Pr nas mal pekarne poglejte...boste veliko zanimivega našli.
ODGOVORI
4 0
WAITAPU
06. 11. 2025 17.03
-1
Zanimivo.... UKR.....
ODGOVORI
0 1
sandi101
06. 11. 2025 16.59
+2
Kaj pri nas kaj boljše??? Nobenega nadzora vse po balkansko, ti meni jst tebi.
ODGOVORI
2 0
gas-112
06. 11. 2025 16.32
+0
vsak ki podpira ukrajino, podpira nacizem in morilce in je sam tudi nacist in morilec, kot naša vlada
ODGOVORI
8 8
Medo1964
06. 11. 2025 17.06
+2
daj vzemi se malo doze,,, prosim
ODGOVORI
2 0
gas-112
06. 11. 2025 16.31
+2
in potem zagovarjamo ukrajino, deželo nacijev, lopovov in morilcev
ODGOVORI
9 7
Ninamedia
06. 11. 2025 16.59
+2
Ker je rom ubil Slovenca, bi nam morali ostali obrniti hrbet, če bi nas recimo Hrvati napadli? Logika 1a
ODGOVORI
2 0
Solatko
06. 11. 2025 16.24
+9
kaj pa Slovenija in 13 filipincev, ki jih je tesen prijatelj ministra pokljukarja prodal naprej ?!?! Vse stoji, nobene ovadbe nočejo dati. SRAMOTA
ODGOVORI
10 1
