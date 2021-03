Janša in 't Veldovo pozval, naj odstopi kot vodja skupine Evropskega parlamenta

Premier Janša je po petkovem sporu zaradi predvajanja videa o položaju medijev v Sloveniji vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld pozval, naj odstopi s tega položaja, saj da je nepopravljivo škodovala ugledu in verodostojnosti omenjene skupine. Veldtova sicer odločno zavrača očitke o cenzuri in obžaluje ustvarjanje vtisa, da je Evropski parlament nasprotnik Slovenije, saj da je to zelo daleč od resnice.

Slovenska vlada jemlje svobodo govora in medijev zelo resno in ne sprejema cenzure. Spomin na čase, ko so morali novinarji časopisne članke pred objavo pošiljati v odobritev na sedež komunistične partije, so v Sloveniji še zelo živi, piše v pismu z današnjim datumom, ki ga je Sophie in 't Veldposlal vodja kabinetaJaneza Janše. "Vaša cenzura nevarno spominja na tiste čase. A veseli me, da ste to storili pred evropsko javnostjo. Ker menim, da ste s svojim ravnanjem nepopravljivo škodovali ugledu in verodostojnosti skupine, vas pozivam, da odstopite kot predsedujoča skupini za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, tako da bo lahko ta z novim vodstvom in verodostojnim delom znova pridobila zaupanje članov Evropskega parlamenta in državljanov EU," piše v pismu. Pismo je naslovljeno na in 't Veldovo, v vednost pa so ga posredovali tudi vodji politične skupine desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu Manfredu Webru. V EPP, ki je Janševa politična družina, sicer petkovega dogajanja v razpravi o Sloveniji v okviru skupine Evropskega parlamenta ne komentirajo.

icon-expand Janez Janša je Sophie in 't Veld pozval, naj odstopi s položaja. FOTO: Shutterstock

In 't Veldova: Evropski parlament ni nasprotnik Slovenije "Svoje delo vselej opravljamo zelo nevtralno, umirjeno in profesionalno. Obžalujemo, da je iz tega nastala tako velika stvar. Skoraj se zdi, da je Evropski parlament nasprotnik Janše ali Slovenije, kar je zelo daleč od resnice," pa je pred tem v telefonskem pogovoru z STA poudarila Veldova. Če se premierju zdi, da se je ustvaril napačen vtis, lahko vselej vzpostavi stik z njimi, je še dejala. Spomnimo, Janša se je minuli petek zapletel v spor z vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije in 't Veldovo. V razpravi o razmerah v Sloveniji je želel namesto svojega ustnega nastopa in odgovorov na vprašanja članov skupine najprej predvajati video o položaju medijev v Sloveniji, česar mu evropska poslanka ni dovolila. Je pa dopustila možnost, da se video predvaja na koncu razprave. Janša je vodji skupine že takoj v petek očital cenzuro, nato pa je minuli konec tedna na Twitterju zapisal, da Slovenija Bruslju ne dolguje ničesar, da nekateri že 35 let plačujejo ceno za svobodo in demokracijo ter da jim "preplačani birokrati, rojeni v blaginjo, ne bodo pridigali o svobodi in demokraciji". Izpostavil je tudi, da tako kot niso dovolili cenzure nekdanjemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću je tudi sedaj ne bodo dovolili in 't Veldovi in evropskemu poslancu Dacianu Ciolosu.

In 't Veldova je danes znova odločno zavrnila očitke o cenzuri. "Evropski parlament ni dolžan predvajati nobenega gradiva," je izpostavila. Pojasnila je, da je premierjev video del zajetnega nabora gradiva, ki ga je prejela skupina. Ta vključuje pričevanja posameznikov, novinarjev, nevladnih organizacij in drugih deležnikov. Pa tudi sami v skupini zbirajo informacije. In sami odločijo, kdaj in kako bodo zbrano gradivo uporabili. Ob tem je spomnila, da je skupina že opravila pogovore s premierji članic. "Ne, česa takšnega še nisem doživela," je dejala o petkovem dogajanju. Ali je pričakovala, da se bo zgodilo kaj takšnega? "Mislim, da na to vprašanje ne bom odgovorila," je povedala evropska poslanka iz vrst liberalcev. Za zdaj si je ogledala del videa, ki ga je želel predvajati premier. Preden ga komentira, si želi ogledati vse gradivo in se o odzivu posvetovati s kolegi v skupini. Na vprašanje, ali se bodo še v tretje poskusili pogovoriti s premierjem, evropska poslanka odgovarja, da so njihova vrata vselej odprta. A glede na to, da je premier udeležbo enkrat odpovedal, drugič pa predčasno zapustil razpravo, se zdi, da ni volje za pogovor, prisiliti ga pa ne moremo, je pojasnila. Poudarila je tudi, da je spremljanje položaja proces in da niso razsodišče. Spremljajo dogajanje in zastavljajo kritična vprašanja, a ne sodijo. V skupini bodo sedaj najprej pregledali vse gradivo, sicer pa bodo še naprej pozorno spremljali dogajanje v Sloveniji. Predvidoma še ta teden bodo poslali premierju in ministru za kulturo pisna vprašanja, kar je del redne prakse. Čez mesec ali dva pa bo skupina o ugotovitvah poročala odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v okviru katerega deluje. Morda bo parlament nato pripravil resolucijo. In 't Veldova meni, da obstajajo zelo resni razlogi za zaskrbljenost zaradi razmer v Sloveniji, a da postopek po 7. členu še ni blizu. "Slovenija še ni tam, kjer sta danes Madžarska in Poljska. Storili bomo vse, da prispevamo k temu, da Slovenija ne pride do te točke," je poudarila. Glede stikov z Janšo pa je še dejala, da se bo slovenski premier moral soočiti z Evropskim parlamentom, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU.

icon-expand Janez Janša je evropski poskanki Sophie in 't Veld očital cenzuro. FOTO: AP

V Evropski komisiji pa ravnanja slovenskega premierja niso želeli neposredno komentirati. Na vprašanje, kako gleda predsednica komisije Ursula von der Leyen na obnašanje in izjave premierja države, ki bo v drugi polovici leta predsedovala Svetu EU, je govorka komisije Dana Spinant najprej spomnila, da je predsednica minuli četrtek govorila z Janšo o tekočih zadevah, slovenskem predsedovanju in tudi o svobodi medijev, pri čemer je pozvala, naj bodo v Sloveniji v tesnem stiku s podpredsednico komisije Vero Jourovo. Ob tem je izpostavila tudi pomen, ki ga v komisiji pripisujejo svobodi medijev. Poudarila je, da pozorno spremljajo razmere v več državah, tudi v Sloveniji, in da bodo še priložnosti za razpravo o teh zelo pomembnih vprašanjih. Komisija sicer že pripravlja drugo poročilo o vladavini prava v članicah unije, ki se pričakuje julija. V komisiji prav tako ne komentirajo Janševe komunikacije z evropskimi poslanci, a izpostavljajo, da se predsednica komisije zavzema za konstruktiven in spoštljiv dialog med politiki in partnerji. Ob tem je spomnila, da so pred tedni v komisiji že obsodili verbalne napade slovenskega premierja na novinarje. Sredi februarja so namreč v komisiji obsodili obtožbe slovenskega premierja na Twitterju, da avtorica kritičnega članka spletnega medija Politico o položaju medijev v Sloveniji laže. Ob tem so izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.