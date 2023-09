V Federaciji BiH dve tretjini brezposelnih ne iščeta zaposlitve

Ministrstvo za delo in socialno politiko je po poročanju sarajevskega portala Klix navedlo, da po za zdaj še neuradnih ocenah več kot dve tretjini zaposlenih ne išče dela, ampak so v evidenci brezposelnih zaradi koriščenja pravice do zdravstvenega zavarovanja.

Pristojni minister Adnan Delić je napovedal, da bodo sprejeli pravilnik o evidenci, da bi ločili aktivne iskalce zaposlitve od pasivnih. V pripravi je tudi zakon o posredovanju pri zaposlovanju in socialnem zavarovanju brezposelnih, ki bo po besedah ministra omogočil ločitev zdravstvenega zavarovanja od zavoda za zaposlovanje.

Z ministrstva so še sporočili, da bodo z ureditvijo zaposlovanja sprostili prostor tudi za druga področja iz sektorja za delo in socialno politiko, kot je uresničevanje pravice do otroškega dodatka. To je trenutno nemogoče prav zaradi pomanjkanja evidence, ki bi omogočala vpogled v dejansko stanje brezposelnosti v federaciji.

Konec junija je bilo v evidencah kantonalnih zavodov za zaposlovanje v Federaciji BiH prijavljenih 274.820 brezposelnih oseb, kar je za 214 manj kot mesec prej. Pravico do zdravstvenega zavarovanja je prek zavodov za zaposlovanje pridobilo 193.078 oseb.