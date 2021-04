V Fedexovem skladišču streljal 19-letni nekdanji uslužbenec

Moški, ki je v prostorih skladišča službe za ekspresno dostavo in pošiljanje Fedex blizu mednarodnega letališča v mestu Indianapolis v zvezni državi Indiana ustrelil več ljudi, je bil nekdanji uslužbenec, so sporočili iz omenjene družbe. Policija ga je identificirala kot 19-letnega Brandona Scotta Hola, ki je v podjetju nazadnje delal leta 2020. Osumljeni je po navedbah organov pregona začel 'naključno' streljati skoraj takoj zatem, ko je izstopil iz avtomobila. V strelskem napadu je umrlo osem oseb, še sedem je bilo ranjenih, poročajo tuji mediji. Strelec si je še pred prihodom policistov sodil sam.

Po poročanju lokalnih medijev so bili vsaj štirje ubiti pripadniki skupnosti Sikhov. Gurinder Singh Khalsa, vodja lokalne skupnosti sikhov, je za agencijo Reuters dejal, da je Fedexova izpostava, kjer se je zgodil napad, znana po tem, da zaposluje člane skupnosti, ki ne govorijo tekoče angleško.

Odzvali so se tudi v družbi. Predsednik in izvršni direktor Fedexa Frederick Smith je incident opisal kot "nesmiselno dejanje nasilja". "Najprej želim izraziti svoje globoko sožalje družinam, prijateljem in sodelavcem teh članov ekipe. Naša prednostna naloga je zdaj odzivanje na razmere na terenu ter pomoč članom ekipe in organom pregona," je dejal v izjavi.

Na dogodek se je odzval tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je odredil spust zastav na polovico droga. Nedavna množična streljanja pa je označil za "nacionalno sramoto". "To se mora končati," je dejal Biden. "Vsak dan se v ZDA zgodi strelski napad, če preštejemo vse tiste, ki so bili pobiti na ulicah naših mest in podeželskih območij. To državna sramota in mora se končati."

'Streljal je na prostem'

19-letni Hole je v prestolnici ameriške zvezne države Indiana pričel streljati v četrtek, okoli 23. ure zvečer po lokalnem času.

Predstavniki mestnih oblasti so na novinarski konferenci v petek sporočili, da motiv še ni znan. Hkrati so javnost že vnaprej opozorile, da vse podrobnosti in razlogi za okrutni napad mora nikoli ne bodo znani. "Nikoli ne bomo poznali vseh podrobnosti, zakaj se je to zgodilo, vendar se bomo potrudili po najboljših močeh," je dejal vodja policistov Randal Taylor.

Craig McCartt, namestnik vodje kriminalistične preiskave, pa je pojasnil, da je storilec pričel streljati takoj, ko je prispel do stavbe. "Osumljenec je prispel do objekta, izstopil iz avtomobila in pred samo stavbo skoraj nemudoma pričel 'naključno' streljati," je povedal. "Brez sporov ali prepirov, zdelo se je, da je njegovo streljanje povsem 'naključno'," je še dodal.

Štiri osebe so našli mrtve zunaj, štiri pa v notranjosti skladišča. Tam so našli tudi truplo 19-letnika, zdelo se je, da si je sodil le nekaj minut pred prihodom policistov. "Ko so policisti prispeli, so našli kaotično prizorišče zločina," je opisal McCartt ter dodal, da verjamejo, da je Hole napad izvršil z avtomatsko puško.

Lokalni mediji medtem navajajo izjavo enega od Fedexovih zaposlenih Jeremiaha Millerja, ki je dejal, da je bil priča napadu. "Videl sem človeka z nekakšno avtomatsko puško, ki je streljal naokoli. Prestrašil sem se in se takoj sklonil," pravi.