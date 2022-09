V Fort Myersu nepopisna škoda, otok Sanibel odrezan od kopnega

Južna Karolina je razglasila izredne razmere, medtem ko se pripravljajo na prihod orkana Ian. Nevihta, ki jo spremljata orkanski veter in močno deževje, naj bi obalo te zvezne države dosegla še danes. Na Floridi medtem ocenjujejo škodo, prebivalci pa se vračajo v svoje poplavljene domove.

Številni prebivalci Floride so ob prihodu orkana Ian ostali ujeti v svojih domovih, saj niso upoštevali ukaza o evakuaciji. Reševalne ekipe so jih do četrtka zvečer s streh ali poplavljenih objektov in otokov rešile več sto. V Orlandu nacionalna garda hodi od vrat do vrat in nudi pomoč vsem, ki jo potrebujejo.

Več kot dva milijona ljudi je bilo do četrtka še vedno brez elektrike. Veter in voda sta odnašala vse, kar je bilo zgrajeno iz lesa, najhuje pa je bilo prizadeto območje okoli mesta Fort Myers. Tam sta po zrušitvi mostov otoka Sanibel in Pine odrezana od kopnega. Guverner Floride Ron DeSantis je novinarjem pojasnil, da je Sanibel popolnoma uničen. "Območje je prizadel biblijski poplavni val. Odneslo je ceste, vso infrastrukturo." Poudaril je, da bo nasip obnovljen, a da se to ne bo zgodilo čez noč. Novinarji so županjo Sanibela Holly Smith vprašali, ali je mesto primerno za življenje. "Odkrito povedano, ne." Predsednik ZDA Joe Biden je včeraj ocenil, da bi lahko bil Ian najsmrtonosnejši orkan v zgodovini Floride. Opozoril je, da bo število smrtnih žrtev še naraslo, po zadnjih podatkih je umrlo 10 ljudi. Vse žrtve so bivale v okrožju Charlotte, kjer je močan veter brez prestanka pihal 12 ur.

