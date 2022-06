V Franciji bo odločilen drugi krog prihodnjo nedeljo

Glede na podatke francoskega notranjega ministrstva, objavljene ponoči, sta liberalno zavezništvo Skupaj in levi Nupes, v katerem so poleg Nepokorne Francije še socialisti, komunisti in ekologi, tesno skupaj, razlika med njima je pri dobrih 48 milijonih volilnih upravičencev le okoli 20.000 glasov.

Po drugem krogu se glede na projekcije, ki so jih na podlagi izida prvega kroga volitev pripravile štiri javnomnenjske agencije, Macronovemu zavezništvu obeta med 225 in 295 sedežev v 577-članski nacionalni skupščini. Skoraj gotovo je torej, da bodo zmagali, a vprašanje je, ali bo Emmanuel Macron prihodnjih pet let še imel absolutno večino.