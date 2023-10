V Franciji bodo po napadu z nožem razporedili 7000 vojakov

Kot so sporočili iz Elizejske palače, bo razporeditev do 7000 pripadnikov varnostnih sil v okviru protiteroristične operacije Sentinelle končana do ponedeljka zvečer.

Ta operacija omogoča napotitev vojakov, policistov in žandarjev, s ciljem zaščite delov države za preprečitev terorističnih napadov.

V petkovem napadu v severovzhodnem francoskem mestu Arras je moški čečenskega porekla z nožem zabodel učitelja in hudo ranil še tri druge osebe v srednji šoli.

Policija je aretirala osumljenca za napad Mohameda Mogučkova, ki je ob napadu vzklikal Alah je velik. Francoski mediji so v petek poročali, da naj bi bil napadalec 20-letni nekdanji dijak šole, ki je v policijskih kartotekah označen kot islamski skrajnež.

Nacionalni protiteroristični tožilec je sporočil, da je začel preiskavo napada.

V povezavi z napadom so pridržali deset ljudi, poroča AFP, sklicujoč se na policijski vir. Ob napadalcu so v okviru preiskave prijeli tudi več članov družine osumljenca, vključno z enim od njegovih bratov in sestro, je povedal drug policijski vir.

Napad v Arrasu se je zgodil med naraščanjem napetosti v številčni francoski muslimanski in judovski skupnosti zaradi konflikta med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Francoski notranji minister Gerald Darmanin je dejal, da nedvomno obstaja povezava med tem konfliktom in napadom v Arrasu.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je napad obsodil kot dejanje "islamističnega terorja".

Francoska premierka Elisabeth Borne je po napadu odločila, da v državi zvišajo stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo, kar omogoča izredno mobilizacijo virov, so sporočili v petek zvečer iz njenega urada.