V Franciji legalizirali umetno oploditev za istospolne in samske ženske

Francija se je tako pridružila skupini več kot desetim evropskih državam, vključno z Belgijo, Nizozemsko, Švedsko in Španijo, ki pri reproduktivnih pravicah ne razlikujejo med heteroseksualnimi in istospolnimi pari ali med pari in samskimi ženskami.

Po približno dveh letih razprave je tako izpolnjena predvolilna obljuba, ki jo je leta 2017 dal sedanji predsednik Francije Emmanuel Macron. Francoska ministrica za delo Elisabeth Borne se je na današnjo odločitev francoskega parlamenta odzvala prek Twitterja in jo pozdravila.

V Franciji je bila doslej umetna oploditev dovoljena le heteroseksualnim parom, ki niso mogli spočeti otrok. Reforma zakonodaje je sicer bila deležna veliko kritik, tudi s strani katoliških združenj.