V Franciji mnogi brez interneta po "napadih" na optične kable.

"Napadi so se zgodili ob 4. uri zjutraj, naše ekipe pa so na delu že od jutra," je povedal tiskovni predstavnik podjetja Free, ponudnika internetnih in mobilnih storitev. Na Twitterju pa je podjetje še dodalo, da je bilo več zlonamernih dejanj usmerjenih v njihove kable.

Tudi konkurenčni ponudnik SFR je sporočil, da je bilo prekinjenih več optičnih kablov v pariški regiji in v Lyonu na jugovzhodu Francije.

Ostali operaterji, kot recimo Bouygues Telecom, pa niso bili prizadeti, saj uporabljajo druga omrežja kablov. Vseeno pa so o težavah poročali uporabniki po vsej državi, tudi v mestih Strasbourg in Grenoble.

Vir težav za zdaj še ni uradno potrjen, vendar so strokovnjaki poudarili, da so bile prekinitve optičnih kablov očitno usklajene. "Tovrstni incidenti v takšnem obsegu se nikoli ne zgodijo. To je prvič in za zdaj še ne vemo, kdo je to storil," je povedal neimenovani predstavnik policije.