V Franciji moški zabodel policistko, med aretacijo poškodoval še več policistov

Trije policisti so bili ranjeni, a noben ni v življenjsko nevarnem stanju, so po poročanju tujih medijev povedali pri francoski žandarmerijski službi. Potem ko je napadalec zabodel policistko na njeni postaji v predmestju Nantesa La Chapelle-sur-Erdre, je napadalec po poročanju žandarmerijske službe vzel njeno pištolo in pobegnil. Zakaj je moški zabodel policistko, še ni znano, poroča AP News .

Moški, ki je po besedah policije policistki ukradel orožje, je s prizorišča sprva zbežal v avtomobilu, nato pa ga je nesreča prisilila, da je pot nadaljeval peš. Francoska policija je za iskanje osumljenca uporabila helikopterje, iskalne pse in več kot 200 policistov ter zaprla bližnje šole in trgovine. Med aretacijo pa je osumljenec proti policistom sprožil več strelov, ranjeni naj bi bili trije policisti. Med postopkom aretacije je bil osumljenec hudo ranjen, je dejala francoska nacionalna žandarmerijska služba.

Policija in reševalna vozila so blokirala ceste v običajno mirnem stanovanjskem naselju. Šole na tem območju so bile v tem času pod policijsko zaščito. Notranji minister Gerald Darmaninin tožilec mesta Nantes sta se že odpravila na kraj napada.

Domača varnost in napadi na policijo predstavljajo veliko politično vprašanje pred regionalnimi volitvami prihodnji mesec in francoskimi predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Incident se je zgodil le mesec dni po tem, ko je tunizijska državljanka po ogledu videoposnetka, ki poveličuje dejanja džihada, do smrti zabodla policijsko upravno delavko.