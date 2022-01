V Franciji na silvestrovo zažgali 874 avtomobilov – manj kot prejšnja leta

Razlog, da je letos zagorelo manj avtomobilov kot pretekla leta notranji minister Gerald Darmanin vidi v omejitvah, povezanih s koronavirusom. Glede na sporočilo za javnost, ki ga je v soboto objavilo ministrstvo, je v letu 2019 zagorelo 1316 avtomobilov.

Je bilo pa na zaslišanje pripeljanih več ljudi kot v preteklih letih. V letu 2019 so jih na policijsko postajo pripeljali 376, letos pa 441.

V Strasbourgu, mestu na severovzhodu Francije, so na zaslišanje privedli 31 oseb, ki so zažigali avtomobile in kante za smeti. Šest zaslišanih je bilo mladoletnih, ki so prekršili policijsko uro, ostali pa so bili zaslišani zaradi domnevnih požigov, navajajo oblasti v Strasbourgu, ki so potrdile tudi, da so štirje policisti utrpeli lažje poškodbe.

Kljub omejitvam zaradi koronavirusa je v osrednjem francoskem departmaju Yonne v soboto opoldne po lokalnem času še vedno potekala nezakonita zabava s 1500 ljudmi. Situacijo so poskušali pod nadzor spraviti policisti, so sporočili pristojni. "Uvedena bo preiskava zaradi nezakonite organizacije prazničnega glasbenega shoda," so še dodali.