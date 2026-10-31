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V Franciji na ulice 15.000 ljudi, policija pridržala 27 oseb

Pariz , 31. 10. 2026 16.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Protesti v Franciji

Protestov v Franciji se udeležuje okoli 15.000 ljudi, razmere pa so večinoma mirne, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. Policija je doslej sicer pridržala 27 ljudi. V študentskih sindikatih medtem za prihodnji teden napovedujejo blokade srednjih šol in univerz. Protestno gibanje, ki združuje rumene jopiče, sindikate ter dijake in študente, opozarja na naraščajoče življenjske stroške, neenakost in slabšanje razmer v šolstvu.

Francoske oblasti so zaradi bojazni pred ponovitvijo nasilnih izgredov po državi znova mobilizirale okoli 70.000 policistov in drugih pripadnikov varnostnih sil. Samo v Parizu je policija na železniških postajah in v njihovi okolici opravila več kot 1200 pregledov, da bi preprečila vnos pirotehnike, ostrih predmetov in drugih prepovedanih predmetov na proteste.

Za zagotavljanje varnosti oblasti uporabljajo tudi zračni nadzor, vključno z brezpilotnimi letalniki s kamerami. Na protestih po vsej državi so sicer pričakovali udeležbo več sto tisoč ljudi.

Francoska policija je do 14. ure pridržala 27 protestnikov, kar je manj kot pretekli teden ob isti uri, ko jih je pridržala 217. Protestno gibanje, ki združuje rumene jopiče, sindikate ter dijake in študente, je sprva opozarjalo na naraščajoče življenjske stroške, neenakost in slabšanje razmer v šolstvu.

Med drugim sta ob današnjih protestih dva študentska sindikata za torek in četrtek napovedala blokade srednjih šol in univerz. Od vlade zahtevata reformo izobraževalnega sistema in izboljšanje učnih razmer.

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