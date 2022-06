Afera s konjskim mesom: V Franciji naj bi kupili in prodali več tisoč konj

"Ko me je videl v solzah, me je potolažil in mi zagotovil, da bo za mojega konja dobro poskrbljeno in da ga lahko pridem pogledat, kadar koli želim. Še isti večer me je poklical in mi povedal, da je konja uspešno prepeljal. Ko sem ga nato poklicala nazaj, da bi ga vprašala za njegov naslov, se na telefon ni oglašal, nato je bila linija prekinjena," pripoveduje Oudinova, ki je nato objavila številne oglase in pozive, da bi ugotovila, kaj se je zgodilo z njenim konjem. Čez nekaj mesecev je ugotovila, da so konja poslali v klavnico.

Odzval se je moški, star okoli 60 let, ki je dejal, da išče mirnega spremljevalca za svojo mlado kobilo, ki jo je kupil svoji hčerki. Oudinova se je odločila, da lahko njenega konja odpelje, vendar le z obljubo, da ga bo lahko redno obiskovala. "Vse se je odvilo zelo hitro. Nisem imela časa za razmišljanje. Gospodu je bil moj konj všeč in zaupala sem mu. Bila sem v veliki stiski, saj sem se morala ločiti od svojega 23-letnega sopotnika," je slovo od konja opisala Oudin.

Konje opremili s ponarejenimi identifikacijskimi in sledilnimi dokumenti

Po devetih letih bo v ponedeljek na sodišču v Marseillu 18 ljudi, med njimi dva veterinarja. Obtoženi so vpletenosti v obsežno mrežo nezakonite trgovine po Evropi, ki naj bi trgovcem in mesarjem dobavljala konjsko meso, neprimerno za prehrano ljudi.

Obtoženci iz Francije, Nemčije, Belgije, Nizozemske in Španije naj bi kupili in prodali več tisoč upokojenih vlečnih in dirkalnih konj ter celo ponijev. Konje so nato izvozili v Belgijo, kjer so jim domnevno dali ponarejene identifikacijske in sledilne dokumente, nato pa so jih poslali nazaj v klavnice na jugu Francije.

V primeru obsodbe jim grozi do deset let zapora. Osem obtoženih je sicer že v priporu od leta 2015, ko so evropski organi pregona razbili to mrežo. Preiskovalna sodnica Mathilde Bloch je dejala, da so detektivi dokazali vpletenost dveh veterinarjev, ki naj bi ponarejala dokumente.



'Krivi so neverjetno zapleteni evropski predpisi'

Oudinova iz vzhodne Franciji je tako le ena od več kot 150 lastnikov konj, ki so svoje konje oddali v prepričanju, da bo zanje primerno poskrbljeno. "Po dolgem raziskovanju sem izvedela, da je bil moj konj ubit, potem ko so ga zdravili z insekticidi in odvajali. Uporabljali so tudi protivnetna sredstva, zaradi katerih je bil popolnoma neprimeren za prehrano," je Oudinova povedala francoskim novinarjem. "Globoko sem prizadeta. Tega konja sem imela 20 let in bil je del družine."

Odvetnik enega od veterinarjev je za vpletenost svoje stranke krivil zmedo zaradi "neverjetno zapletenih" evropskih predpisov. "Čeprav priznavam, da ni prijetno izvedeti, da je vaš konj končal v klavnici, zavračamo trditve, da so konji umrli zastrupljeni," je še dejal odvetnik.