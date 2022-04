V Franciji napet boj med Macronom in Le Penovo

V soočenju na francoski televiziji sta se kandidata spopadla glede različnih vprašanj, najbolj vroče je bilo, ko sta govorila o prepovedi muslimanskih rut in o odnosih z Rusijo. Macron je protikandidatki med drugim očital odvisnost od Rusije, saj njena stranka še vedno odplačuje posojilo ruski banki, ki so ga najeli pred volitvami leta 2017. "Odvisni ste od ruske vlade in predsednika Vladimirja Putina. Ko govorite z Rusijo, govorite s svojim bančnikom," je dejal in jo spomnil tudi na to, da leta 2014 ni obsodila ruske zasedbe Krima. Le Penova je zatrdila, da je povsem svobodna, posojilo pa je pri ruski banki najela zgolj zato, ker ji ga ni dala nobena francoska banka.