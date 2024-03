V Franciji našli velikansko okostje dinozavra, dolgo 10 metrov

V južni Franciji je 23-letni domačin in amaterski paleontolog leta 2022 med sprehodom po gozdu odkril veliko najdišče ostankov dinozavrov. Strokovnjaki so v dveh letih odkrili številne dele okostij, nedavno pa so odkrili tudi zelo redek primerek, skoraj popolno okostje dinozavra, ki je povezano od lobanje pa do repa.

Ogromno okostje je maja leta 2022 odkril zdaj 25-letni amaterski paleontolog Damien Boschetto. S psom sta se sprehajala po gozdu v Montouliersu, ko je Boschetto opazil rob pečine, ki se je pred kratkim zrušila, in se odločil, da si ga pobližje ogleda. Takrat je opazil kost, ki je štrlela iz zemlje, je 13. februarja prvi poročal lokalni medij France Bleu. Arheološko in paleontološko kulturno združenje pri muzeju Cruzy je v sodelovanju s francoskim nacionalnim centrom za znanstvene raziskave skoraj 10 metrov dolg fosil identificiralo kot okostje titanozavra.

Boschetto, ki je že osem let član združenja, je za CNN pojasnil, da je ta najdba izjemna zato, ker so kosti našli v skoraj izvirnem anatomskem položaju. "Z muzeografskega vidika to pomeni, da se bo žival širši javnosti lahko predstavilo v skoraj popolnih anatomskih položajih," je povedal. Arheološko in paleontološko kulturno združenje za zaščito dediščine je v vasi Cruzy skupina ljubiteljev zgodovine in arheologije ustanovila leta 1975. Kot pojasnjuje član društva Jean-Marc Veyssieres, je zaradi bogastva fosilov dinozavrov na tem območju več članov postalo amaterjev v paleontologiji. Danes društvo načeloma sestavljajo prebivalci regije, med njimi pa je tudi nekaj znanstvenikov in študentov.

Nad odkritjem je navdušen, zlasti ker gre za titanozavra, dinozavra z dolgim vratom. Boschetta je opisal kot razgledanega navdušenca in radovedneža, ki veliko časa porabi za raziskovanje in odkrivanje regije. "Postal je strokovnjak za poznokredno favno naše regije," je dejal.

Združenje je najdišče raziskovalo zadnji dve leti, odkrili pa so več različnih dinozavrov in drugih vretenčarjev. Med drugim so identificirali ostanke rastlinojedca, imenovanega rabdodon, in pa fragmente okostij mesojedcev, kot so teropodi in krokodili, je povedal Boschetto.

Eno najbolj nedavnih in tudi največjih odkritij pa je, kot že omenjeno, okostje titanozavra, ki so ga prestavili v laboratorij muzeja Cruzy, kjer ga bodo še naprej preučevali, je razložil Veyssieres. Raziskovalci so starost okostja ocenili na približno 70 do 72 milijonov let. Titanozavri naj bi sicer obstajali od obdobja pozne jure do konca obdobja krede, torej pred približno 163,5 milijona in 66 milijoni let. Spadajo v skupino dinozavrov, imenovanih sauropodi. Gre za dolgovrate rastlinojedce, ki so bili po podatkih najstarejše enciklopedije na svetu Britannice med največjimi dinozavri svojega časa. Boschetto je povedal še, da je bilo v Evropi odkritih veliko ostankov fosilov titanozavrov, vendar pa je bilo zelo malo odkritih primerkov celega popolnega okostja. Strokovnjaki ocenjujejo, da je zemlja truplo prekrila, preden je popolnoma razpadlo. "Pri čemer je ostalo nekaj tkiv, ki povezujejo kosti med seboj," je dejal Matthew Carrano, raziskovalni geolog in kustos dinozavrov pri Smithsonian Institution National Museum of Natural History.

