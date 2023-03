V Franciji nov val protestov in stavk, na ulice več kot milijon ljudi

V Franciji bo danes potekal nov val stavk in protestov proti pokojninski reformi, s katero bi se upokojitvena starost dvignila z 62 na 64 let. Obetajo se motnje v prometu in javnih storitvah, železniški promet bo ohromljen, številne šole pa zaprte. Na demonstracijah v Parizu in drugih francoskih mestih sindikati pričakujejo več kot milijon ljudi.

icon-expand Francoska vlada poudarja, da trenutni pokojninski sistem ni več vzdržen. FOTO: AP Ker vlada ne odstopa od svojega pokojninskega načrta, sindikati danes stopnjujejo stavkovne aktivnosti. V prihodnjih dneh bodo pozvali tudi k podaljšanju stavk v ključnih, predvsem energetskih sektorjih. Doslej so protesti in stavke kljub občasnim motnjam povzročili malo škode gospodarstvu, predlog pokojninske reforme pa že obravnava parlament. Sindikati se zavedajo, da se čas izteka, zato zdaj povečujejo pritisk. Vir iz policije je za tiskovno agencijo AFP povedal, da po vsej Franciji pričakujejo več kot 260 protestov, ki se naj bi jih skupno udeležilo do 1,4 milijona ljudi. Javnomnenjske ankete kažejo, da večina Francozov podpira proteste proti pokojninski reformi predsednika Emmanuela Macrona. 56 odstotkov vprašanih v anketi agencije Elabe podpira tekoče stavke, 59 odstotkov pa jih podpira poziv sindikatov k ustavitvi države. icon-expand Francoske ulice bodo danes znova zavzeli protestniki. FOTO: AP Po ocenah Macrona je reforma "bistvena", predvsem v luči napovedanega primanjkljaja v francoski pokojninski blagajni v naslednjih 25 letih. Tiskovni predstavnik vlade Olivier Veran je pretekli teden opozoril, da lahko stavke povzročijo "ekološko, kmetijsko in zdravstveno katastrofo". Sosednje države Francije so zaradi daljše pričakovane življenjske dobe sicer že dvignile upokojitveno starost na 65 let ali več.