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V Franciji novi množični protesti

Pariz, 07. 11. 2026 11.51 pred 4 urami 2 min branja 8

Avtor:
STA K.H.
Protesti v Franciji

V Franciji so napovedani novi protesti, h katerim so pozvali sindikati, študentske organizacije in gibanje rumenih jopičev. Protesti potekajo že četrti konec tedna zapored, po vsej državi so oblasti mobilizirale več deset tisoč policistov.

Francoski notranji minister Laurent Nunez je sporočil, da bo po vsej državi razporejenih 70.000 policistov in drugih pripadnikov varnostnih sil. "Če bodo prišli izgredniki ali roparji, bomo nanje pripravljeni," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V Parizu pričakujejo od 40.000 do 60.000 demonstrantov, oblasti pa opozarjajo na možnost prihoda od 150 do 400 radikalnih protestnikov, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Demonstracije so doslej večinoma potekale mirno, vendar je ob njihovem robu občasno prihajalo do spopadov s policijo in vandalizma. Oblasti so zato prepovedale shode na nekaterih območjih, med drugim na pariškem Trgu Concorde, kjer je napovedan protest rumenih jopičev.

Protesti so se začeli s dijaškimi demonstracijami, na katerih so udeleženci zahtevali izboljšave izobraževalnega sistema. V zadnjih tednih se jim je pridružilo več sto tisoč ljudi, med glavnimi razlogi za nezadovoljstvo so rast cen, nizke plače in nezadostni socialni prejemki.

V začetku tedna so v državi potekale blokade in protestne akcije, v četrtek tudi splošna stavka. Po podatkih notranjega ministrstva je v njej sodelovalo več kot pol milijona ljudi, po podatkih enega največjih francoskih sindikatov CGT skoraj 1,6 milijona.

Francoski premier Sebastien Lecornu je v odzivu na množične proteste napovedal, da bo v ponedeljek potekala konferenca s predstavniki sindikatov in združenj delodajalcev, na kateri bodo razpravljali o kupni moči in plačah. Vlada razmišlja tudi o zvišanju minimalne plače, dodatnem zaposlovanju v šolah in povečanju sredstev za izobraževanje.

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francija množični protesti demonstracije

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KOMENTARJI8

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flojdi
07. 11. 2026 16.33
??a pol je množica Odveč???in jo ke treba zatret izbrisat ubit odstranit etc ..da bo manjšini še naprej nadvse lepo..al kako/.ali..nihče se ne sme upret..in naj pridno in pohlevno spree vse kar
Odgovori
0 0
Vera in Bog
07. 11. 2026 13.34
Macron je največji lopov v zgodovini. Kako ga lahko še gledajo
Odgovori
+3
3 0
flojdi
07. 11. 2026 16.35
?koliko let ga gledajo.??več kot mi
Odgovori
0 0
Vera in Bog
07. 11. 2026 13.33
A tam tudi svoboda naprej?
Odgovori
-1
0 1
berger 2
07. 11. 2026 13.19
Pišete, da pričakujejo tudi od 150 do 400 radikalnih protestnikov. TO NISO PROTESTNIKI,Oni pridejo zvečer, ko se končujejo, sicer mirne, demonstracije in razbijajo izložb ropajo trgovine ,ter zažigajo avtomobile( tudi tiste od navadnih državljanov) Posebej so agresivni proti vsemu, kar predstavlja državo ( policisti, gasilci, celo reševalci) Nemški notranji minister Dobrindt je izjavil, da so tisti, ki so jih aretirali v glavnem dobro organizirani ekstremni levičarji in mladina iz predvsem migrantskih okrožij Žalostno je, da "multikulti družba" rabi 70 000 policistov, da vzdržujejo red Tako počasi izginja evropski način življenja
Odgovori
+1
2 1
zmerni pesimist
07. 11. 2026 12.11
Vojsko pa bo mir
Odgovori
+4
7 3
kovanec
07. 11. 2026 12.34
A si prepričan?
Odgovori
-3
2 5
štrekeljc
07. 11. 2026 13.54
Ko je Salazar poslal vojsko nad protestnike, se je ta obrnila proti njemu!
Odgovori
+2
3 1
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