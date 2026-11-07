V Franciji novi množični protesti

Francoski notranji minister Laurent Nunez je sporočil, da bo po vsej državi razporejenih 70.000 policistov in drugih pripadnikov varnostnih sil. "Če bodo prišli izgredniki ali roparji, bomo nanje pripravljeni," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V Parizu pričakujejo od 40.000 do 60.000 demonstrantov, oblasti pa opozarjajo na možnost prihoda od 150 do 400 radikalnih protestnikov, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Demonstracije so doslej večinoma potekale mirno, vendar je ob njihovem robu občasno prihajalo do spopadov s policijo in vandalizma. Oblasti so zato prepovedale shode na nekaterih območjih, med drugim na pariškem Trgu Concorde, kjer je napovedan protest rumenih jopičev.

Protesti so se začeli s dijaškimi demonstracijami, na katerih so udeleženci zahtevali izboljšave izobraževalnega sistema. V zadnjih tednih se jim je pridružilo več sto tisoč ljudi, med glavnimi razlogi za nezadovoljstvo so rast cen, nizke plače in nezadostni socialni prejemki.

V začetku tedna so v državi potekale blokade in protestne akcije, v četrtek tudi splošna stavka. Po podatkih notranjega ministrstva je v njej sodelovalo več kot pol milijona ljudi, po podatkih enega največjih francoskih sindikatov CGT skoraj 1,6 milijona.

Francoski premier Sebastien Lecornu je v odzivu na množične proteste napovedal, da bo v ponedeljek potekala konferenca s predstavniki sindikatov in združenj delodajalcev, na kateri bodo razpravljali o kupni moči in plačah. Vlada razmišlja tudi o zvišanju minimalne plače, dodatnem zaposlovanju v šolah in povečanju sredstev za izobraževanje.