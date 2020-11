V Franciji obeležujejo peto obletnico terorističnih napadov v Parizu

Pariška županja Anne Hidalgo in premier Jean Castex sta danes v družbi drugih ministrov in predstavnikov organizacij žrtev obiskala prizorišča napadov in položila cvetje. Prva tovrstna obeležitev je bila v Saint-Denisu, nato pa je po poročanju francoskih medijev sledilo polaganje vencev še v središču mesta.

Letos slovesnosti potekajo ob manjšem številu udeležencev zaradi omejitev, ki jih s sabo prinaša epidemija novega koronavirusa. Ob 20. uri bodo v spomin na žrtve ugasnile luči na Eifflovem stolpu. Pariška filharmonija pa bo malo zatem izvedla klasični koncert z glasbo, ki jo je libanonski skladatelj Bechara El-Khoury zložil v počastitev žrtev, navaja BBC.

Napad terjal 130 življenj

Spomnimo, da so tri skupine islamističnih skrajnežev 13. novembra 2015 izvedle usklajene napade pri stadionu Stade de France v okrožju Saint-Denis severno od Pariza in na priljubljenih zbirališčih v središču francoske prestolnice. 90 žrtev je terjal napad v dvorani Bataclan med koncertom glasbene skupine Eagles of Death Metal, preostali so izgubili življenje v barih in restavracijah v vzhodnem delu Pariza.