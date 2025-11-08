Iz ZDA prišel v Pariz, ubil odtujeno ženo in njenega ljubimca, zdaj obsojen na 30 let zapora

50-letnega Charlesa Dietricha je sodišče spoznalo za krivega, da je julija 2020 v kraju Saint-Maur-des-Fossés na obrobju Pariza ustrelil svojo ženo in njenega novega partnerja. Dietrich bo za pogojni izpust lahko zaprosil po odsluženih 20 letih zapora, sodišče pa mu je odvzelo tudi starševske pravice.

"Hladno ste zanikali dejstva, ne da bi izrazili kakršnokoli obžalovanje ali dvom o svojih dejanjih," je dejal sodnik. Izrazil je tudi prepričanje, da je Dietrich s tem, ko je ubil mater svojih treh hčerk, pokazal, da ni dober oče.

Dietrich in žena sta živela ločeno od leta 2015 in sta bila v postopku ločitve. Po besedah njegovih sorodnikov sta bila v sporu zaradi skrbništva nad otroki. Dekleta so živela v Franciji z materjo, božiče in poletne počitnice pa so preživljala pri očetu v ZDA.

Telesi žene in njenega partnerja, s katerim se je poznala le dva tedna, so našli gola v njeni spalnici. Prestreljeni sta bili s streli in prekriti s krvjo.

Dietrich je na sodišču trdil, da mu je umor nekdo podtaknil, in je vztrajal pri svoji nedolžnosti. Priznal je, da se je v času zločina za manj kot 48 ur vrnil iz ZDA v Francijo, pa tudi, da je šel k odtujeni ženi domov, a je zanikal vlom.

Preiskovalci so našli številne obremenilne dokaze. Ko so Dietrichu pokazali fotografije trupel, pa je prizor opisal kot barbarski in ogaben ter vztrajal, da z zločinom nima nič.