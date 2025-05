V neurju v Franciji trije mrtvi, z vlaka rešili več sto ljudi

V občini Lavandou, ki se nahaja na sredozemski obali med Toulonom in Saint-Tropezom, so po hudourniškem neurju, ki je povzročilo poplave, našli mrtvi dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. V občini Vidauban nekoliko severneje pa so v avtomobilu našli mrtvo eno osebo.

Neurje je povzročilo škodo tudi na železniških progah. Vlak je bil v ponedeljek na poti iz Toulousa v Pariz, a so se tiri poškodovali, ko so se tla zaradi namočenosti pogreznila. Vlak je nato ustavil na tirih v bližini mesta Tonneins, z njega pa so evakuirali več kot 500 potnikov.

Župan mesta Tonneins Dante Rinaudo je ocenil, da so se za las izognili katastrofi, saj se je vlak še pravi čas ustavil. Ob tem pa je opisal ogromne količine vode, ki je v mestu zalila kleti in hiše.

Na povezavi med Toulousom in Parizom je obtičal še en vlak in sicer na območju mesta Agen. Potnike so nato z avtobusi prepeljali danes v Toulouse.

Iz operaterja železnic SNCF so sporočili, da povezava na prizadetem območju predvidoma ne bo obratovala nekaj dni.