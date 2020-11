Policisti temnopoltega producenta pretepali in ozmerjali z 'umazanim črnuhom'

Francijo je pretresel video posnetek, na katerem je videti policiste, ki v Parizu pretepajo temnopoltega glasbenega producenta, med drugim naj bi ga ozmerjali z "umazanim črnuhom". Napad se je zgodil v času, ko v Franciji zaradi podobnih incidentov že nekaj časa poteka javna razprava o nasilju in rasizmu s strani policije. Zaradi posnetka je ogorčen tudi predsednik države Emmanuel Macron, ki proti policistom zahteva jasne sankcije.

V četrtek so na spletni strani Loopsider objavili video posnetek nadzornih kamer, na katerem je razvidno, kako so trije policisti brcali, ter s pestmi in pendreki udarjali glasbenega producenta Michela Zeclerja. Poleg tega naj bi ga med nasilnim dejanjem žalili z rasističnimi opazkami. Incident se je pripetil v soboto, ko je Zecler skušal vstopiti v svoj glasbeni studio v Parizu, policisti pa naj bi ga prvotno ustavili zato, ker ni nosil zaščitne maske. Kot je dejal tudi Zecler so ga pretepali in z rasističnimi pripombami nadlegovali približno pet minut. Najprej so policisti zaradi nasilnega vedenja in upiranja aretaciji prijeli njega, kasneje pa so tožilci obtožbe zavrnili in preiskavo odprli proti policistom, poroča BBC.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V četrtek je na policisko postajo prišel z odvetnikom, da sta vložila pritožbo. "Ljudje, ki bi me morali zaščititi, so me napadli. Nisem storil ničesar, da bi si to zaslužil. Želim le, da bi bili ti ljudje kaznovani," je po poročanju BBC-ja pred postajo dejal novinarjem. Dejal je tudi, da so ga večkrat ozmerjali z "umazanim črnuhom". V četrtek so zaradi incidenta tako suspendirali štiri policiste, ki so od danes zaradi nasilja v priporu. Trije policisti so producenta pretepali, četrti pa je v priporu zato, ker je v glasbeni studio vrgel solzivec, poroča STA.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Odzvale so se številne javne osebnosti Emmanuel Macron naj bi na pogovor poklical notranjega ministra Géralda Darmanina, in od njega zahteval, da policiste, obtožene nasilja, "močno kaznuje". Kot poročajo tuji mediji je predsednika video posnetek šokiral. Darmanin je med drugim dejal, da bo zahteval razrešitev policistov in dodal, da so "umazali uniformo republike". Županja Pariza Anne Hidalgo je dejala, da jo je "nevzdržno dejanje" močno pretreselo. Med bolj vidnimi javnimi osebnostmi je ravnanje policije obsodil tudi temnopolti zvezdnik francoskega nogometaKylian Mbappe."Strašen video, nesprejemljivo nasilje. Recite ne rasizmu," je na Twitterju zapisal ob sliki okrvavljenega obraza poškodovanega producenta.

Dogodek se je zgodil po tem, ko je policija na nasilen način uničila začasen migrantski kamp v osrčju Pariza. Pri tem so se policisti spopadli tako z aktivisti kot z migranti. Nasilje na pariških ulicah se je zgodilo v pričakovanju glasovanja o spornem varnostnem zakonu, ki francoski parlament čaka v torek. Nasprotniki zakona se bojijo, da bi lahko spodkopal prizadevanja medijev, ki se trudijo dokumentirati policijsko nasilje. Zaradi pogostega nasilja policije so v Franciji to leto že večkrat protestirali, 24. člen predlaganega zakona pa bi kriminaliziral objavljanje fotografij policistov in vojakov med opravljanjem nalog. Francoska vlada trdi, da novi zakon ne ogroža pravic medijev in navadnih državljanov, ki želijo prijaviti zlorabo policije. V luči kritik so dodali amandma, s katerim specificirajo, da bo 24. člen veljal le za razširjanje fotografij, ki so očitno namenjene temu, da škodijo fizični ali psihološki integriteti policista oziroma vojaka.