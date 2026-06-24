V Franciji potrdili prvi primer ebole, okužen zdravnik, ki se je vrnil iz Konga

Francosko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so zdravnika takoj po potrditvi okužbe namestili v specializirano zdravstveno ustanovo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Oblasti poudarjajo, da je tveganje za širšo javnost zelo nizko, kljub temu pa že izvajajo epidemiološko preiskavo in iščejo vse osebe, ki bi lahko bile v stiku z okuženim.

Demokratična republika Kongo je izbruh ebole uradno razglasila prejšnji mesec, strokovnjaki pa menijo, da se je virus med prebivalstvom širil že več tednov pred tem. Doslej je zaradi bolezni umrlo več kot 260 ljudi, okuženih pa je približno tisoč.

Zdravstveni delavci sodijo med najbolj ogrožene skupine, saj se ebola prenaša prek telesnih tekočin okuženih oseb. Bolezen povzroča visoko vročino, krvavitve in odpoved organov, smrtnost pa je lahko zelo visoka.

Tokratni izbruh povzroča različica virusa Bundibugyo. Za to vrsto ebole trenutno ne obstaja odobreno cepivo, kar dodatno otežuje zajezitev širjenja bolezni.

Francoske oblasti zagotavljajo, da razmere pozorno spremljajo in da so zdravstvene službe pripravljene na morebitne dodatne primere.