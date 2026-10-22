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V Franciji potrdili prvi primer okužbe z virusom shamonda pri človeku

Pariz, 22. 10. 2026 15.43 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Bolan moški

V Franciji so potrdili prvi primer okužbe z virusom shamonda pri človeku. Kot so sporočile oblasti, so virus, za katerega je znano, da običajno prizadene živino, odkrili pri bolniku s hudo oslabljenim imunskim sistemom, ki je umrl v začetku meseca v Franciji. Poudarili so, da virus za zdaj ne predstavlja tveganja za prebivalstvo.

Francosko ministrstvo za zdravje in za kmetijstvo sta sporočila, da gre pri tem prvem primeru okužbe človeka z virusom shamonda v Franciji za "izjemen primer pri bolniku s hudo oslabljenim imunskim sistemom", ki je bil hospitaliziran zaradi resnega zdravstvenega stanja in je umrl v začetku oktobra. V skupni izjavi so še poudarili, da virus za zdaj ne predstavlja tveganja za zdravje za širše prebivalstvo.

Doslej je veljalo prepričanje, da se virus ne more prenesti na ljudi. Oblasti domnevajo, da se je pokojni okužil v vzhodni Franciji, kjer je virus to pomlad in poletje krožil med živalmi.

Pri Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) pa so v zvezi z odkritim primerom okužbe z virusom shamonda v Franciji sporočili, da trenutno potekajo preiskave, s katerimi želijo "ugotoviti, ali je virus povzročil smrt oziroma k njej prispeval, ter določiti način prenosa okužbe", poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Dodali so še, da pozorno spremljajo razmere ter da so v stiku s francoskimi oblastmi in evropskimi partnerji, da bi preučili morebitne posledice tega primera za javno zdravje.

Virus prvič odkrili v Nigeriji

Virus, ki spada v skupino ortobunjavirusov, običajno prizadene živino, predvsem govedo, prenaša pa se s piki drobnih krvosesnih mušic. Virus so prvič odkrili v Nigeriji sredi 60. let prejšnjega stoletja, od takrat pa se je občasno pojavljal pri živalih v Afriki in na Japonskem.

V Evropi so virus prvič zaznali konec julija, med drugim na kmetijah z govedom v Franciji.

V začetku tega meseca je bil v reji govedi na Savinjskem pri treh živalih potrjen prvi primer virusa shamonda-like v Sloveniji. Kot so pri tem poudarili pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, virus po dotlej razpoložljivih podatkih ni predstavljal pomembnega tveganja za zdravje ljudi.

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KOMENTARJI2

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Eksiflajs96
22. 10. 2026 17.02
Francija? Kdo pa najvec uvozenega z nigerije? Ravno francija..
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0 0
zhadum
22. 10. 2026 16.07
ne bom se cepu nebommmmm
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