V Franciji potrdili prvi primer okužbe z virusom shamonda pri človeku

Francosko ministrstvo za zdravje in za kmetijstvo sta sporočila, da gre pri tem prvem primeru okužbe človeka z virusom shamonda v Franciji za "izjemen primer pri bolniku s hudo oslabljenim imunskim sistemom", ki je bil hospitaliziran zaradi resnega zdravstvenega stanja in je umrl v začetku oktobra. V skupni izjavi so še poudarili, da virus za zdaj ne predstavlja tveganja za zdravje za širše prebivalstvo.

Doslej je veljalo prepričanje, da se virus ne more prenesti na ljudi. Oblasti domnevajo, da se je pokojni okužil v vzhodni Franciji, kjer je virus to pomlad in poletje krožil med živalmi.

Pri Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) pa so v zvezi z odkritim primerom okužbe z virusom shamonda v Franciji sporočili, da trenutno potekajo preiskave, s katerimi želijo "ugotoviti, ali je virus povzročil smrt oziroma k njej prispeval, ter določiti način prenosa okužbe", poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Dodali so še, da pozorno spremljajo razmere ter da so v stiku s francoskimi oblastmi in evropskimi partnerji, da bi preučili morebitne posledice tega primera za javno zdravje.