V Franciji preiskujejo tanker, domnevno povezan z Rusijo

"Ta posadka je storila nekaj zelo resnih kaznivih dejanj, ki upravičujejo trenutni sodni postopek," je novinarjem pred današnjim neformalnim vrhom EU v danskem Koebenhavnu povedal francoski predsednik Emmanuel Macron.
Na vprašanje o morebitni povezavi med tankerjem in incidenti z droni na Danskem je odgovoril le, da želi glede tega ostati previden. Ob tem je izpostavil pomen evropskih prizadevanj za ustavitev t. i. flote v senci, ki jo Rusija po uvedbi sankcij uporablja za izvoz nafte.
"Smo v konfrontaciji z Rusijo, ki je že več let zelo agresivna v informacijskem prostoru, tudi med volitvami, in povečuje svoje kibernetske napade," je nadaljeval Macron in pozval k previdnosti.
"Moramo biti močni, da se lahko branimo pred vsako agresijo, vendar moramo ostati previdni in se izogibati vsakršni eskalaciji," je povedal. Dodal je še, da je vsakdo, ki krši zračni prostor, podvržen povračilnim ukrepom, navaja bruseljski portal Politico.
Tanker Boracay je sicer že več dni zasidran pri pristaniškem mestu Saint-Nazaire na zahodu Francije. Po navedbah tožilca v Brestu so preiskavo zoper plovilo sprožili zaradi "neuspešnega dokazovanja državljanstva plovila" in "odklonitve sodelovanja" s strani posadke.
Medij The Maritime Executive medtem navaja, da naj bi bil tanker vpleten v nedavne incidente z droni na Danskem, pri čemer bi ga Moskva lahko uporabila tudi kot izstrelitveno platformo.
Tanker Boracay je 20. septembra zapustil rusko pristanišče Primorsk in naj bi v skladu z načrti 20. oktobra prispel do Indije, kažejo podatki spletne strani Marine Traffic. V preteklih dneh je Danska zabeležila vrsto incidentov v povezavi z droni, zaradi katerih so morali zapreti več letališč. V Koebenhavnu sumijo, da za incidenti stoji Moskva.
Poleg tega so ruska letala in droni nedavno kršili zračni prostor Poljske, Romunije in Estonije. Prejšnji teden pa so drone zaznali tudi nad infrastrukturo in objekti, povezanimi z vojsko, v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein. Droni naj bi območje opazovali, je poročal časnik Der Spiegel.
V odzivu na incident je nemški notranji minister Alexander Dobrindt danes opozoril, da mora Nemčija najti "nove odgovore na to hibridno grožnjo", vključno z večjimi zmogljivostmi za odkrivanje in morebitno sestrelitev dronov.
"Veliko tega, kar danes vidimo, lahko obravnavamo kot provokacijo - in tako ocenjujemo tudi incidente, ki smo jih videli prejšnji teden v Schleswig-Holsteinu," je dodal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.