Tujina

V Franciji preiskujejo tanker, domnevno povezan z Rusijo

Koebenhavn/Pariz, 01. 10. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 23 minutami

STA , U.Z.
Francija zaradi resnih kršitev preiskuje tanker Boracay, ki je zasidran ob zahodni francoski obali in naj bi bil del ruske flote ladij v senci, je izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron. Po poročanju medija The Maritime Executive bi bil lahko tanker vpleten v nedavne incidente z droni na Danskem.

"Ta posadka je storila nekaj zelo resnih kaznivih dejanj, ki upravičujejo trenutni sodni postopek," je novinarjem pred današnjim neformalnim vrhom EU v danskem Koebenhavnu povedal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Na vprašanje o morebitni povezavi med tankerjem in incidenti z droni na Danskem je odgovoril le, da želi glede tega ostati previden. Ob tem je izpostavil pomen evropskih prizadevanj za ustavitev t. i. flote v senci, ki jo Rusija po uvedbi sankcij uporablja za izvoz nafte.

"Smo v konfrontaciji z Rusijo, ki je že več let zelo agresivna v informacijskem prostoru, tudi med volitvami, in povečuje svoje kibernetske napade," je nadaljeval Macron in pozval k previdnosti.

"Moramo biti močni, da se lahko branimo pred vsako agresijo, vendar moramo ostati previdni in se izogibati vsakršni eskalaciji," je povedal. Dodal je še, da je vsakdo, ki krši zračni prostor, podvržen povračilnim ukrepom, navaja bruseljski portal Politico.

Tanker Boracay je sicer že več dni zasidran pri pristaniškem mestu Saint-Nazaire na zahodu Francije. Po navedbah tožilca v Brestu so preiskavo zoper plovilo sprožili zaradi "neuspešnega dokazovanja državljanstva plovila" in "odklonitve sodelovanja" s strani posadke.

Medij The Maritime Executive medtem navaja, da naj bi bil tanker vpleten v nedavne incidente z droni na Danskem, pri čemer bi ga Moskva lahko uporabila tudi kot izstrelitveno platformo.

Tanker Boracay je 20. septembra zapustil rusko pristanišče Primorsk in naj bi v skladu z načrti 20. oktobra prispel do Indije, kažejo podatki spletne strani Marine Traffic. V preteklih dneh je Danska zabeležila vrsto incidentov v povezavi z droni, zaradi katerih so morali zapreti več letališč. V Koebenhavnu sumijo, da za incidenti stoji Moskva.

Poleg tega so ruska letala in droni nedavno kršili zračni prostor Poljske, Romunije in Estonije. Prejšnji teden pa so drone zaznali tudi nad infrastrukturo in objekti, povezanimi z vojsko, v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein. Droni naj bi območje opazovali, je poročal časnik Der Spiegel.

Preberi še 'Pa kaj, če je naš dron letel tam. Ukrajina ni neodvisna država'

V odzivu na incident je nemški notranji minister Alexander Dobrindt danes opozoril, da mora Nemčija najti "nove odgovore na to hibridno grožnjo", vključno z večjimi zmogljivostmi za odkrivanje in morebitno sestrelitev dronov.

"Veliko tega, kar danes vidimo, lahko obravnavamo kot provokacijo - in tako ocenjujemo tudi incidente, ki smo jih videli prejšnji teden v Schleswig-Holsteinu," je dodal.

tanker boracay francija macron rusija droni danska
Rdeči križ zaradi intenzivnega bombardiranja prekinja delovanje v Gazi

McGregor---
01. 10. 2025 16.58
+1
Že nekaj dni zasidran pred 🇫🇷, pa kriv da spušča drone na 🇩🇰 😂😂😂😂
bohinj je zakon
01. 10. 2025 16.58
+0
Lov na ruse je odprt. Nekaj mesecev nazaj srečam dva v Nici. Kar sprehajala sta se. In......nič.
but_the_ppl_are_retarded
01. 10. 2025 16.57
"Ministrstvo proti trenutnemu predlogu uredbe o nadzoru zasebnih komunikacij" Dej da vidim enga mandelca iz te vlade, ki je dejansko proti, če so še pri vprašanju o ww3 ZA.
Misika1967
01. 10. 2025 16.56
Pisi ,zbrisi.
ODGOVORI
zaza_rege
01. 10. 2025 16.54
Ni važn da ti vlada bivši KGB mafijec in da je država šala kjer Rus nima nobene besede, zato pa Lenina obožujejo Tadjiki, hodijo v Rusijo in pumpajo ruske zabite levakarske babe, arijski Rusi pa bežijo v Nemčijo in vse živo države, medtem ko jim doma tatari filajo porodnišnice, tud čečeni in ostalo. Važn pa da na tanker dajo drone, da nagajajo EU, pač zabavo morajo met in tud žid Solovjev obožuje kakega diktatoraja, sploh mu je všeč Leon Trocki in podobni hudobneži
Zmaga Ukrajini
01. 10. 2025 16.54
+0
Take ladje, ki nimajo urejene registracije, ali izklopijo sisteme za prepoznavo (kajpak iz očitnih zločinskih namenov), lahko oblasti neke države skladno z mednarodnim pravom zasežejo celo v mednarodnih vodah, kaj šele nacionalnih. Približno enako je tudi na cestah - russofilići kajpak pozabljajo, da je dobro, da so vsi avtomobili lepo registrirani, zavarovani, itd., saj to v primeru nesreče povsem razjasni materialno in "kazensko" odgovornost. Skratka, tudi tiste tankerje, ki so "orali" po dnu Baltika in, ki se jim že na daleč vidi, da so zelo slabo vzdrževani, kar lahko povzroči izjemno hudo okoljsko katastrofo, imajo oblasti bližnjih držav vso pravico zaseči.
but_the_ppl_are_retarded
01. 10. 2025 16.59
A velja to o sistemih za prepoznavo tudi za letala?
igy02
01. 10. 2025 16.48
-3
Putin se je menda totalno zapil. Medvedjev je pa že pijan od rojstva. Rusom in rusofilom nič ne gre vec po planu.
ODGOVORI
but_the_ppl_are_retarded
01. 10. 2025 16.50
+1
Kake maš...vlada je že 6x pobralo. Zdej jim pa že pralnih strojev pa lopat primanjkuje. Sej vidiš...
but_the_ppl_are_retarded
01. 10. 2025 16.48
+1
Se pravi so Rusi šli s tankerjem na Dansko mal drone spuščat? Nafti pa itak vemo, da manjkajo molekule svobode (beri provizije), da ne velja..
ODGOVORI
FIRBCA
01. 10. 2025 16.48
+1
kaj a ni tramp izjavil, da je ustavil napade 8 vojn po svetu se v gazi je mir baje. Yenkije boli ko Francija kupi naafto direkt od rusov normalno kaj bi po drazji cene kupovali od yenkijev seveda rusko nafto itd. Sapa pojenjuje yenkijem.
but_the_ppl_are_retarded
01. 10. 2025 16.51
Ne, ustavil je vojno med Armenijo in Azerbajdžanom 🤡🤡🤡🤡 ..pa še med dvema državama, ki sta pol sveta narazen. 🤡🤡🤡🤡
Obi-van-Kenobi
01. 10. 2025 16.45
+1
Bruhahahahahaha
ODGOVORI
Dragica Cegler
01. 10. 2025 16.44
+3
EU vojnim hujskacem se meša.
ODGOVORI
2mt8
01. 10. 2025 16.47
-4
EU vojni hujskači, Rusija pa je začela z vojno ki jo ne more dobit.
ODGOVORI
Zmaga Ukrajini
01. 10. 2025 16.43
-3
Zaseči in konec debate.
ODGOVORI
but_the_ppl_are_retarded
01. 10. 2025 16.45
+1
Loobi Jezoos.
ODGOVORI
