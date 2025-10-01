V Franciji preiskujejo tanker, domnevno povezan z Rusijo

"Ta posadka je storila nekaj zelo resnih kaznivih dejanj, ki upravičujejo trenutni sodni postopek," je novinarjem pred današnjim neformalnim vrhom EU v danskem Koebenhavnu povedal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Na vprašanje o morebitni povezavi med tankerjem in incidenti z droni na Danskem je odgovoril le, da želi glede tega ostati previden. Ob tem je izpostavil pomen evropskih prizadevanj za ustavitev t. i. flote v senci, ki jo Rusija po uvedbi sankcij uporablja za izvoz nafte.

"Smo v konfrontaciji z Rusijo, ki je že več let zelo agresivna v informacijskem prostoru, tudi med volitvami, in povečuje svoje kibernetske napade," je nadaljeval Macron in pozval k previdnosti.

"Moramo biti močni, da se lahko branimo pred vsako agresijo, vendar moramo ostati previdni in se izogibati vsakršni eskalaciji," je povedal. Dodal je še, da je vsakdo, ki krši zračni prostor, podvržen povračilnim ukrepom, navaja bruseljski portal Politico.