V Franciji pridržali okoli 80 moških, osumljenih spolne zlorabe otrok

Policijsko akcijo je koordiniral Urad za mladoletnike, v njej pa so se oblasti osredotočile na poklice, kjer so bili odrasli v rednem stiku z otroki, je dejal komisar. To jim je omogočilo, da so med drugim priprli dva učitelja, več športnih trenerjev in nadzornika v centru za invalidne otroke.

Policija je aretacije izvedla v 53 od 101 francoskega urada, je v soboto za francosko tiskovno agencijo AFP povedal komisar Quentin Bevan . Aretirani moški, teh je po besedah policije okoli 80, so stari od okoli 30 do več kot 60 let, prihajajo pa iz različnih okolij. Med njimi je na primer izvoljeni uradnik, pa tudi oseba, ki prejema pomoč. "Pri spolnih zločinih nad otroki ni tipičnega profila. Storilci prihajajo z različnih področij življenja," je po poročanju France24 pojasnil Bevan.

Eden od učiteljev je imel "fotografije in videoposnetke, ki jih je vzel svojim učencem". Ob tem je tudi osumljen spolnega napada na vsaj enega od njih, je dejal Bevan. Približno ducat drugih je osumljenih posilstva ali spolne zlorabe mladoletnikov.

Nadzornik v centru za invalide je bil medtem že pred desetletji obsojen zaradi posilstva, a so mu pozneje dovolili, da je spremenil identiteto. To mu je omogočilo ponoven stik z otroki, je povedal Beaven. "Pri spletni spolni zlorabi otrok ne gre le za osamljene posameznike, ki brskajo po internetu ... Nekateri so zločine storili tudi v resničnem življenju ali pa so na robu tega," je dodal.

"Tu niso le fotografije na spletu. Otroci so bili posiljeni, mnogi so žrtve mučenja in barbarstva," pa je poudarila vodja organizacije Glas otroka Martine Brousse.

Policija je v preiskavah na računalnikih ali trdih diskih odkrila več kot 100.000 videoposnetkov in fotografij. Nekateri so bili "izjemno nasilni" in so vključevali "spolna dejanja nad dojenčki ali otroki, ki jih spolno zlorabljajo živali", je še razkril francoski komisar. "To je najhujša vrsta podlosti," je dejal.

Medtem ko so nekateri osumljenci kazniva dejanja priznali, so odgovornost zanikali. Nekateri so s kladivi ravno uničevali svoje računalnike, ko je prispela policija.