V Franciji prijeli moškega, ki je streljal na policijo

Na jugozahodu Francije so pridržali nekdanjega vojaka, ki so ga od nedelje iskali zaradi streljanja na policiste. Osumljenca, ki je bil med operacijo huje ranjen, so odpeljali v pripor.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:01 audio-control-play-line Nekdanjega vojaka so iskali 24 ur 01:57 audio-control-play-line V Franciji je moški streljal na policijo icon-chevron-left icon-chevron-right