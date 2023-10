V Franciji prijeli ruskega milijarderja in tajkuna

Je soustanovitelj ruskega finančnega konzorcija Alfa Group, v ponedeljek pa so ga pridržali v povezavi z domnevnim pranjem denarja, utajami davkov in kršenjem mednarodnih sankcij, so za tiskovno agencijo Reuters potrdili francoski finančni tožilci.

Tajkun naj bi bil zaveznik predsednika Putina

Tajkun naj bi bil tudi zaveznik predsednika Vladimirja Putina. Tiskovni predstavnik Kremlja je ruskim tiskovnim agencijam povedal, da mu bodo, če bo želel, pomagali zaščititi njegove pravice ruskega državljana.

Poslovnež je sicer na seznamu revije Forbes kot 389. najbogatejši človek na svetu, težak naj bi bil okoli 6,4 milijarde dolarjev (okoli 6 milijard evrov). Evropska unija, ki je sankcije uvedla marca 2022, kmalu po obsežni invaziji Rusije na Ukrajino, je naznanila: "Kuzmičev velja za eno najvplivnejših oseb v Rusiji. Ima dobre vezi z ruskim predsednikom."

Francoske oblasti so nato zasegle dve jahti, ki ju je imel v lasti, La Petite Ourse in La Grande Ourse. Čeprav so bili postopki proti njemu v zvezi z jahtami razveljavljeni, so še vedno predmet zamrznitve premoženja.

Kuzmičev je bil tudi v upravnem odboru investicijskega podjetja LetterOne s sedežem v Združenem kraljestvu skupaj z drugimi ruskimi poslovneži, vendar je marca 2022 odstopil z besedami, da je to "edino prav".

Je eden redkih ruskih milijarderjev, ki so ostali v Evropi po invaziji na Ukrajino, hkrati pa so mediji poročali, da je sprožil poziv za odpravo sankcij EU proti njemu. Odločitev glede tega naj bi bila sprejeta sredi novembra.