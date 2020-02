V Franciji pristalo novo letalo z 250 evakuiranimi iz kitajskega Vuhana

Le Drian je pozdravil "izjemno" sodelovanje kitajskih oblasti. "Vsi Francozi, ki so zahtevali vrnitev v domovino, so se lahko vrnili," je dejal in dodal, da Pariz repatriacije francoskega diplomatskega osebja ne načrtuje.

Na krovu Belgijci, Danci, Nizozemci, Čehi in Slovaki

Del potnikov, ki so danes prispeli v Francijo, gre predvsem za francoske državljane, bo ostal v karanteni v počitniškem obmorskem središču Carry-le-Rouet blizu Marseillea, kjer so v karanteni tisti, ki so jih iz Vuhana evakuirali v petek. Francoske oblasti zagotavljajo, da "na tej stopnji nihče od tistih, ki so v karanteni, ne kaže nobenih simptomov okužbe".

Za druge evropske državljane, ki so jih evakuirali iz Vuhana, pa bodo poskrbele njihove države. Francosko letalo bo po pristanku v vojaški bazi na jugu Francije poletelo proti Belgiji, kjer bo pristalo na letališču Melsbroek v bližini Bruslja. Tam naj bi se izkrcalo devet Belgijcev, 11 Dancev, 23 Nizozemcev, pet Čehov in dva Slovaka, za katere naj bi poskrbele njihove države.

Iz Italije je sicer danes iz Rima proti Vuhanu poletelo vojaško letalo, od koder naj bi v ponedeljek evakuirali 67 ljudi, poročajo italijanski mediji. Italijanska vlada je sicer v petek zaradi koronavirusa razglasila izredno stanje.

Iz Wuhana so danes evakuirali tudi 167 državljanov Maroka, in sicer z letalom, ki je zjutraj pristalo na letališču Benslimane med Rabatom in Casablanco. Potniki bodo v karanteni pod nadzorom ostali 20 dni.