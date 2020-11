V Franciji protesti proti zakonu, ki bi prepovedal snemanje policistov

Z zakonom bi kriminalizirali objavo posnetkov policistov ali vojakov na družbenih medijih, s katerimi želijo škoditi njihovi fizični ali psihični integriteti. Kritiki opozarjajo, da brez posnetkov noben od incidentov ne bi prišel v javnost. Protesti so napovedani še za Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Marseille, Grenoble, Clermont-Ferrand in Caen.

"Policija povsod, pravice nikjer," so med drugim vzklikali protestniki.

Ta teden je Francijo sicer šokiral videposnetek nadzornih kamer, ki so ga v četrtek objavili na spletni strani Loopsider. S posnetka je razvidno, kako so trije policisti brcali ter s pestmi in pendreki udarjali glasbenega producenta Michela Zeclerja. Poleg tega naj bi ga med nasilnim dejanjem žalili z rasističnimi opazkami. Med drugim naj bi ga ozmerjali z "umazanim črnuhom".

Incident se je sicer pripetil v soboto, ko je Zecler skušal vstopiti v svoj glasbeni studio v Parizu, policisti pa naj bi ga prvotno ustavili zato, ker ni nosil zaščitne maske. Proti vpletenim policistom so uvedli preiskavo. Kritiki pa opozarjajo, da posnetek sploh ne bi prišel v javnost, če bi že veljal sporni predlog zakon.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v petek obsodil incident, ki ga je označil za nesprejemljiv napad. Vlado je še zaprosil, naj oblikuje načrt za boj proti diskriminaciji.

Še pred tem je po medijih odmeval incident, ko je policija na nasilen način uničila začasen migrantski kamp v osrčju Pariza. Pri tem so se policisti spopadli tako z aktivisti kot z migranti. Nasilje na pariških ulicah se je zgodilo prav v pričakovanju glasovanja o spornem varnostnem zakonu, ki francoski parlament čaka v torek.

Zakon je prejšnji teden sprejel spodnji parlament, potrditi pa ga mora še senat. Premier Jean Castex je v petek že napovedal, da bo imenoval komisijo, ki naj bi preoblikovala sporni člen, ki določa do enoletno zaporno kazen ali globo v višini do 45.000 evrov v primeru deljenja posnetkov.