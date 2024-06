Francozi na volišča, poteka prvi krog predčasnih parlamentarnih volitev

Volišča bodo odprta od 8. do 20. ure, ko je pričakovati tudi prve napovedi izidov.

Ankete ji napovedujejo okrog 36 odstotkov podpore, levemu zavezništvu Nova ljudska fronta 28, Macronovi sredinski liberalni koaliciji Skupaj pa približno 20 odstotkov. To bi lahko pomenilo, da bo francoska vlada prvič po drugi svetovni vojni v rokah nacionalistov in skrajne desnice, piše Euronews .

Ker je pričakovati visoko udeležbo – volitev se glede na ankete nameravata udeležiti skoraj dve tretjini volivcev – bi to lahko pomenilo več dodatnih kandidatov v drugem krogu.

Projekcije tudi po drugem krogu relativno večino sedežev v 577-članskem parlamentu napovedujejo RN, pojavljajo se ocene, da ni izključena niti absolutna večina. Strankin kandidat za premierja Jordan Bardella je napovedal, da bo le v tem primeru oblikoval vlado.

Glede na trenutne obete se v Franciji zdi precej verjetna možnost nove kohabitacije – sodelovanja predsednika in premierja iz različnih taborov.

Končni izid volitev bi lahko vplival na evropske finančne trge, podporo Ukrajini, jedrsko oboroževanje in upravljanje z globalnimi vojaškimi silami, ocenjuje Euronews.

Številni francoski volivci so razočarani nad inflacijo in gospodarskimi razmerami, pa tudi nad vodstvom predsednika Emmanuela Macrona, ki ga vidijo kot arogantnega, ki nima stika z življenji navadnih ljudi. Protipriseljenska stranka National Rally Marine Le Pen izkorišča in spodbuja to nezadovoljstvo, predvsem prek spletnih platform, kot je TikTok.